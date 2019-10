Terasa na Budějovické se dočká opravy. Udržovat ji pak bude magistrát

Jedna z několika pražských staveb, které se staly předvolebním tématem, se nachází na Budějovické u výstupu ze stanice metra C. Terase z roku 1977, jež nebyla nikdy opravovaná ani udržována a několik let je v havarijním stavu, hrozila demoilce. Magistrát hlavního města má nyní konečně hotový projekt rekonstrukce, která by měla být dokončena v srpnu 2020.

Uzavření průchodu pasáže Budějovická. | Foto: Deník / Dimír Šťastný