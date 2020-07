Program byl sestaven ze skladeb Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa. Jejich hudba byla součástí posledních vzpomínek těch, kteří z míst, kde se dnešní koncert konal, byli deportováni.

Vzpomínkový koncert odkazující na vyhlazení terezínského rodinného tábora je jednou z pravidelných akcí Památníku ticha. Zúčastnili se ho také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministr Zaorálek připomněl, že vláda v současné době rozhoduje o zřízení nové státní příspěvkové organizace, která převezme vývoj projektu nazvaný Památník ticha na nádraží Bubny, jež sloužilo přesídlovací komisi SS pro deportace židů z Prahy.

"V pondělí jsem měl jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Budeme mít ještě jednu schůzku a do 14 dnů bychom mohli návrh předložit na vládu," uvedl. Železniční stanice by se po přestavbě měla stát centrem pro odkaz válečných událostí.

V nejbližších dnech na vládu předložím návrh na převzetí Památníku ticha pod @MinKultury jako novou příspěvkovou organizaci. Pokud půjde vše dobře, mohla by zde do dvou let vzniknout moderní paměťová instituce, jaké známe ze zemí západní Evropy. Více ⬇️https://t.co/o89oU70NKM