Vídeň je partnerským městem české metropole. Vedení magistrátu reprezentovaná Piráty, Prahou sobě a Spojenými silami se nechává v některých krocích – například ohledně sociální politiky či řešení krize bydlení – v Rakousku inspirovat. Pražští radní v čele s Hřibem také proto vyjádřili soucit a soustrast.

„Jsme si vědomi, že teroristické útoky jsou trvalým nebezpečím pro evropská města,“ dodal Hlubuček, do jehož gesce patří právě i bezpečnost. Podle Hřiba je teroristický útok, který se odehrál ve Vídni, „hanebnost a do civilizovaného světa nepatří“.

Policie bez dalších podrobností prostřednictvím twitterového účtu uvedla, že pokračují preventivní opatření přijatá v pondělí večer po oznámení vídeňských událostí: „Vztahují se stále k hraničním přechodům s Rakouskem a významným židovským objektům ve vnitrozemí. Z taktických důvodů nemůžeme sdělit konkrétní místa ani způsob jejich ochrany.“

Židovská obec v Praze sdílela „děsivé zprávy z Vídně“ a informaci o zvýšeném dohledu nad synagogami na webových stránkách. Na facebookovém profilu se zatím žádný komentář neobjevil.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana byli například strážníci městské policie, aby se v rámci výkonu služby zaměřili na pohyb podezřelých osob či vozidel. Chránit Pražany a návštěvníky hlavního města budou ve součinnosti s Policií ČR.

