Pardubická prodejna obchodního domu Tesco bude kvůli rekonstrukci na rok zavřená, téměř 130 lidí tak dostalo výpověď.

„Řekli nám, že se nedá nic dělat a v září zavíráme, 14 dní v říjnu se bude vyklízet a od listopadu jsme nezaměstnaní,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň prodejny, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Rekonstrukce má trvat rok, poté zaměstnavatel stávajícím zaměstnancům opět nabídne místo. „Zaměstnanci budou osloveni při znovuotevření provozovny v roce 2020 a bude jim nabídnuta možnost spolupráce na novém formátu provozovny,“ oznámil tiskový mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček.

„Jsou lidé, kteří by se rádi vrátili zpátky, někteří zaměstnanci tam pracují 20 let, nicméně rok je dlouhá doba,“ dodala žena, která v obchodním domě pracovala přes sedm let, s tím, že někteří kolegové stále nevědí, co budou od listopadu dělat. O uzavření prodejny je ale zaměstnavatel prý informoval půl roku dopředu.

Legendární pardubický Prior na snímku z roku 1974.Autor: Archiv ČTK/Jan Vrabec

Z technických důvodů zavřeno

První a druhé patro, kde se prodává oblečení a hračky, by mělo být uzavřeno na konci září. Do druhého podlaží se však zákazníci již nedostanou, cedule upozorňuje, že je z technických důvodů zavřeno, a zboží bylo přesunuto do nižších pater.

„Následně v neděli 6. října dojde k uzavření přízemí, kde se nachází prodejna potravin. Poté dojde k převozu zboží a kompletnímu uzavření provozu,“ informoval Václav Koukolíček.

Obchodní dům Prior byl na Palackého třídě postaven před více než 45 lety. Nyní potřebuje celá budova s červenooranžovými zdmi, které mají odkazovat na barvu znaku města Pardubic, kompletní rekonstrukci.

Jelikož Tesco budovu bývalého Prioru prodává, bude přestavbu, která má začít v listopadu, dělat nový majitel. „Jsme ve finální fázi jednání o prodeji, momentálně nemůžeme zveřejňovat bližší informace,“ řekl Koukolíček.

Po rekonstrukci budovy bude Tesco v podnájmu, ale otevře nový formát provozovny, který bude založen především na prodeji potravin, a obsadí jen přízemí. Co nový majitel plánuje s vrchními patry, se zatím neví.

Zůstanou jen potraviny

„V rámci přestavby dojde i ke kompletní přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si zde jako jediný ponecháme. Plánované otevření tohoto nového obchodu je předběžně stanovené na září 2020,“ potvrdil tiskový mluvčí.

I obchod s potravinami čeká změna – Tesco ukončuje smlouvy s některými dodavateli a chce se soustředit především na prodej své vlastní značky.