Zatímco jinde v České republice profesionální pěstitelé zeleniny snížili plochy a podnikání v oboru omezili, v Těšeticích-Vojnicích na Olomoucku vládne optimismus. Pěstitel Ladislav Kašpar chválí jaro, které zatím plodinám přeje. Až na hraboše, kteří se přemnožili, takže nakonec vzdal výsadbu brambor.

Pěstitel Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic chystá populární samosběr zeleniny. Na polích to vypadá slibně | Video: Tauberová Daniela

Zákazníci se již mohou těšit na novinky v podobě kvalitního česneku a až dvojnásobného množství oblíbených melounů, alespoň co do plochy, z níž se bude sklízet. Přes navýšení cen všeho, kam se jen člověk podívá, zdražovat nebude. Zelenina ve Vojnicích bude opět za pár korun.

„Všechno je už více méně zaseté a počasí zatím přeje,“ rozhlíží se spokojeně po pozemcích pěstitel Ladislav Kašpar.

Na Žďársku se pětinásobně přemnožil hraboš. Zemědělcům ničí úrodu

„Ano, brambory jsem nakonec na poslední chvíli vzdal kvůli přemnoženým hrabošům. Škody i tak nadělají na jiné zelenině, a nebudou malé,“ ukazuje na pole, které už měl na brambory nachystané.

Nově nabídne k samosběru kvalitní česnek, po kterém je na Hané velká poptávka. „Jinak skladba zůstává stejná. Mohu potěšit hlavně rodiny s dětmi: melounů jsem dal jednou tolik, tedy něco přes dva hektary,“ usmívá se při vzpomínce na loňský veleúspěch zeleniny, po které se zaprášilo.

Pěstitel Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic i letos chystá samosběr kvalitní zeleniny za pár korun. Zákazníci se mohou těšit na novinky. Tou nejlákavější bude česnek, 4. května 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Cibule se bude ve Vojnicích sklízet z deseti hektarů. Opět bude ke sběru několik druhů této královny české kuchyně. Zákazníci se mohou těšit na petržel, mrkev, červenou řepu, zelí, dýně a další druhy zeleniny.

„Lidé už volají a ptají se, co letos bude. Jiní zase píší, jak dlouho jim cibule vydržela a jak jsou spokojeni. Tato zpětná vazba mě moc těší a je vlastně důvodem, proč to všechno dělám,“ neskrývá radost z odezvy zákazníků, kteří přijíždějí do Vojnic na samosběr z celé České republiky.

Blýská se na lepší zítřky? Některé potraviny už začaly zlevňovat

Zdražovat letos nebude, přestože ceny všeho, kam se jen člověk podívá, vyletěly nahoru. „Jestli mrkev zvednu o korunu. Více to určitě nebude ani u jiné zeleniny. Zdražovat se nechystám,“ vzkazuje zákazníkům.

Zajímavý bonus

Kdo si vloni nasbíral 25 kilogramů cibule, a neztratil doklad, může letos počítat s bonusem. „Za každých 25 kilo cibule letos ode mě dostane 10 kilo cibule zadarmo,“ připomíná Ladislav Kašpar slíbené ocenění věrnosti zákazníků, kterým není za těžko urazit na samosběr desítky kilometrů.

Samosběr zeleniny plánuje zahájit kolem 20. srpna. Na hektarovém poli s česnekem Unikátem, jak se jmenuje česká fialová odrůda paličáku příjemně ostré chuti, propukne v první polovině července. „U česneku mohu slíbit zajímavou zaváděcí cenu,“ uzavírá Ladislav Kašpar.