Obě strany získaly po 9 křeslech ve 45-členném zastupitelstvu. Třetí skončili Piráti (6 křesel), čtvrtý STAN (6 křesel). ODS pak získala 5 křesel, ČSSD 4, SPD 3. Do krajského zastupitelstva ještě proklouzla koalice Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí (3 křesla).

Naopak kraj opouštějí komunisté.

K volbách přišlo 41, 18 % oprávněných voličů.

Výsledky podle krajů

Zdroj: DENÍK/Jan Lakomý

Právě v těchto chvílích probíhají první jednání, jak poskládat novou koalici.

Tedy partnerství stran, které si rozdělí místa v krajské radě, a které budou největší měrou rozhodovat o budoucnosti zdravotnictví kraje, sociálních službách, silnicích II. a III. tříd či ředitelích středních škol v kraji.

Nejběžnější vládnoucí koalice tvoří strany, které mají většinu ve 45-členném zastupitelstvu. Tedy minimálně 23 mandátů.

Jaké jsou příklady možností?

S ANO bez lidovců: ANO (9) + Piráti (6) + STAN (6) + Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí (3) – celkem 24 křesel

S ANO bez lidovců: ANO (9) + Piráti (6) + STAN (6) + ODS (5) – celkem 26 křesel

S ANO bez lidovců: ANO (9) + Piráti (6) + ČSSD (4) + ODS (5) – celkem 24 křesel

S lidovci bez ANO: KDU – ČSL (9) + Piráti (6) + STAN (6) + Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí (3) – celkem 24 křesel

S lidovci bez ANO: KDU – ČSL (9) + STAN (6) + ODS (5) + Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí (3) – celkem 23 křesel

Bez ANO i lidovců: Piráti (6), STAN (6), ODS (5), ČSSD (4), SPD (3), Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí (3) – celkem 27 křesel

Podle dosavadní situace to vypadá tak, že do koalice spolu s největší pravděpodobností nepůjdou ANO a KDU-ČSL. Proti lidovcům se vymezili i Piráti, v nejlepším vztahu není KDU-ČSL ani třeba s ČSSD.

Jako univerzál se pak jeví STAN, Trikolóra, Soukromníci, Nezávislí i SPD. Všichni by zřejmě kývli na podporu kohokoliv výměnou za účast ve vládnoucí koalici.

Rovněž bude zajímavé sledovat, jak se strany v kraji budou inspirovat celostátní politikou.

Z tohoto pohledu by například bylo nepředstavitelné, aby v „jedné partě“ byli spolu s ANO například STAN, Piráti i ODS, jejichž předsedové se opakovaně vymezují vůči šéfovi ANO Andreji Babišovi.

Naopak blízko k sobě mají Piráti a STAN.

Všechno to však může vypadat zcela jinak. Rozhodnuto by mohlo být v řádu desítek hodin.

Nové zastupitelstvo Zlínského kraje

Jak na výsledky voleb reagovali lídři některých stran?

„Nakonec se vše malinko naklonilo k nám a za to jsme šťastní a hlavně jsme na to hodně hrdí,“ řekl spokojeně lídr ANO a starosta Rožnova Radim Holiš.

Po krátkém přípitku a bleskové oslavě ve zlínském baru Terasa prakticky okamžitě po sečtení hlasů rozjeli koaliční jednání.

„V našem programu bylo jedno velké téma a tím je nemocnice. To naznačuje, se kterými stranami budeme vyjednávat hned ze začátku. Velmi reálné uskupení je koalice ANO, ČSSD, ODS a Piráti. Ale jsme teprve v úvodu jednání, detailní informace oznámíme co nejdříve,“ slíbil Holiš.

Přiblížil, že jednat budou se všemi politickými uskupeními, které se dostaly do zastupitelstva.

„Vyjednávání vychází z toho, které strany získaly nejvíc mandátů. Takto postupujeme i my. Ještě dnes budeme mluvit s pěti až šesti stranami,“ řekl v sobotu večer lídr za hnutí ANO Radim Holiš.

„Jsem velmi nespokojen s výsledkem. Myslel jsem, že vyhrajeme,“ komentoval lídr lidovců a dosavadní hejtman Jiří Čunek.

„Panu Holišovi jsem již blahopřál. Co se týká vytvoření koalice, zatím začínají jednání,“ uvedl hejtman.

„Starostové a nezávislí jsou v našem kraji akreditovaná značka, kdy s námi opakovaně více než deset procent voličů počítá. Polepšili jsme si číselně, i když mandátů budeme mít stejně jako v předchozím volebním období,“ řekl lídr STAN Petr Gazdík Deníku.

„Máme jeden mandát navíc oproti minulému období. To považuji za mírné zlepšení a mírný úspěch,“ zhodnotil lídr letošní krajské kandidátky SPD Vladimír Zlínský.

„Je to smutné a mrzí mě to. Myslím, že jsme dělali, co jsme mohli. I naše kampaň byla zdařilá. Ale takový je život,“ komentoval letošní výsledek lídr kandidátky KSČM a donedávna ještě krajský zastupitel Ivan Mařák.

„Pro nás je to jednoznačně úspěch, protože 13 procent hlasů se mi ani nesnilo. Já jsem říkala, že cokoliv nad 10 procent je úspěch. Třináct je naprosto skvělé,“ sršela optimismem po sečtení všech hlasů Hana Ančincová, lídr kandidátky za Českou pirátskou stranu (Piráti)

Kompletní výsledky najdete zde

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU