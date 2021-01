Mnozí z nich si nejsou schopni testování v tak krátkých časových intervalech ani zajistit. Komplikované je to nejen pro pendlery, kteří pracují na směny. Otevřená testovací místa nestihnou ani ti, kdo mají práci v jednosměrné a pravidelné pracovní době. Přesně tak to má Michal Repko, podle něj je to obrovský problém.

On a jeho kolegové pracují denně od osmi do pěti. Aby mohl v pondělí do práce, vystál si v sobotu dvouhodinovou frontu ve Philippsreutu. "V pondělí jsem tak mohl jet do práce a v ruce jsem měl negativní výsledek," ujistil. Další test měl naplánovaný na pondělí, jenže to nedokáže stihnout.

"Je to obrovský problém, ve Freyungu mají dneska do čtyř. Ve Philippsreutu sice do šesti, ale zase chodí výsledek o něco později," zdůvodňuje.Odjet z práce na test a zase se vrátit je u něho nemyslitelné, což se majiteli firmy, kde pracuje logicky nelíbí. Na úterý 26. ledna už tak Michal Repko nemá platný negativní test.

Potvrzení o testu

"Zítra prostě do práce nemůžu a musím si vzít dovolenou. Je spousta kolegů, kteří to takhle budou praktikovat. Jinak to prostě nejde," říká s tím, že interval dvakrát a možná i třikrát v týdnu by se byl rozhodně lepší. "Asi úterý, čtvrtek a sobota, to by šlo vymyslet, aby mi to na sebe navazovalo," uvažuje.

Jenže návrh, o kterém český premiér tomu bavorskému navrhoval, neprošel. Testování tak zůstává v režimu každých osmačtyřicet hodin. Jediný ústupek, který se během pondělka povedl dojednat, je tak průjezd přes hranice s potvrzením, že dotyčný pendler test právě absolvoval.

"V té chvíli se ale dozvídá, že stačí projet hranicemi s potvrzením o tom, že test v pravidelném intervalu absolvoval. "To je vyhovující, to bychom mohli jezdit do práce každý den," přemítá Michal Repko.