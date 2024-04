/VIZUALIZACE/ Ostrava se dočká tučňáků. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava představily plán na novou expozici tučňáků, která by měla přilákat další návštěvníky do jednoho z nejvyhledávanějších turistických cílů v kraji.

Město hledá zhotovitele pro novou expozici tučňáků v Zoo Ostrava, 29. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Stavba, která má vyrůst v následujících dvou letech, vyjde na 145 milionů korun bez DPH. Momentálně hledá svého zhotovitele.

Nová expozice pro tučňáky, kteří se v ostravské zoo zatím nechovají, zabere téměř 1700 metrů čtverečních. Součástí výběhu budou například skály, pláže nebo bazén na ploše zhruba 200 metrů čtverečních. Podle ředitele zoo Jiřího Nováka se má výběh co nejvíce blížit přirozenému prostředí tučňáků, k čemuž má napomoci i vodopád nebo bazén, který bude mít hloubku od 1,4 do 2,5 metru.

„S ohledem na to, že výstavba zabere přibližně dva roky, bude celé zařízení koncipováno tak, aby bylo vhodné pro tučňáky brýlové, kteří žijí v jižní části Afriky. Alternativou může být tučňák magellanský, který žije v jižní části jižní Ameriky. Typově jsou oba druhy stejné,“ uvedl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák. Expozice nabídne možnost pozorovat tučňáky i pod vodní hladinou. „Její součástí bude i podmořská jeskyně, kde lidé uvidí pohyb tučňáků pod vodou. V jeskyni bude i velké akvárium s rybami,“ dodal Novák.

Podívejte se, jak by to celé mohlo vypadat:

Podotkl, že tučňák magellanský je v přírodě méně ohroženým druhem, ale v zoologických zahradách bývá chován zřídka. V Česku tento druh chybí úplně. Finální výběr druhu tučňáka vzejde ze série konzultací s evropskými koordinátory chovu tučňáků.

Novostavba expozice bude situována v centrální části uzavřeného areálu zoologické zahrady, v blízkosti dětských prolézaček. Očekává se, že může přilákat až 100 tisíc dalších návštěvníků ročně. „Ostravské zoologické zahradě dlouhodobě roste počet návštěvníků. V loňském roce překonala 600 tisíc návštěvníků a letošní čísla ukazují, že by to mohlo být ještě více. Víme od ostatních zoo, že všude, kde expozice tučňáků postavily, se čísla návštěvníků ještě znásobily. Tučňáci jsou natolik atraktivní,“ věří v úspěch primátor Ostravy Jan Dohnal.

Zdroj: Youtube

Tučňáci budou v expozici v těsném kontaktu s návštěvníky, odděleni pouze zábradlím a prosklenými průhledy. Nový pavilon bude zahrnovat i interaktivní výukovou část. „Máme tady před 7 tisíc druhů, takže každý přírůstek je pozitivní jak pro přírodu, tak i pro návštěvníky. Když se podaří najít, jak se mají tučňáci chovat v zajetí a začnou se rozmnožovat, tak je zde šance je i dále vypouštět do volné přírody. Tučňák je sám o sobě ohrožené zvíře a druhů zvířat, která vracíme zpět do volné přírody, je mnoho. Součástí expozice bude i vzdělávací část, aby lidé viděli, co dělají v přírodě špatně a jak vypadají ekologické škody v oblastech, kde tučňáci žijí,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč.

Odhadovaný start výstavby expozice je zatím plánován na září letošního roku a podle informací ředitele zoo by stavební práce neměly významně ovlivnit chod celého areálu a pohodlí návštěvníků.