Královské město Litoměřice patří mezi několik oblastí v zemi, kde projde v příštích dvou týdnech až 27 tisíc osob unikátním testováním. Jeho výsledky naznačí, jak hodně je Česko promořeno koronavirem. Kromě Litoměřic se bude testovat ještě v Praze, Brně, Olomouci, Litovli a Uničově.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

K testování se může v Litoměřicích na výstaviště Zahrada Čech už od čtvrtka 23. dubna dobrovolně vypravit každý, kdo ve městě žije, má od 18 do 89 let a u koho se dosud neprojevily příznaky onemocnění Covid-19. S sebou potřebuje dobrovolník jen kartičku pojišťovny. Odborníci hledají celkem tři tisíce dobrovolníků z města, přičemž po tisícovce jich má být ve věku od 18 do 39 let, po tisícovce od 40 do 59 let a stejně početná skupina má mít od 60 do 89 let.