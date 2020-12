„V pátek se systém testování rozjel v Liberci a v Jilemnici. V krajském městě je kapacita testování asi 60 lidí za hodinu, v ostatních nemocnicích asi 30. Podle informací, které jsme dostali od obcí a ředitelů škol, uvažuje o tom, že na testy přijde, asi tři tisíce učitelů,“ řekl včera krajský náměstek pro rezort školství Dan Ramzer. „Na Novorborsku a Českolipsku se mohou nechat otestovat v českolipské nemocnici, ti z Liberce, Jablonce a Turnovska v Krajské nemocnici v Liberci, učitelé z Jablonecka a Tanvaldska absolvují odběry v jablonecké nemocnici a ti ze Semilska v Jilemnici,“ upřesnil.

Podmínky a otevírací dobu odběrových míst by si měli učitelé hlídat. „Může se stát, že to bude v každém zařízení jinak. Pedagogové dostali formuláře, které musí vyplnit a odevzdat při odběru. První informace o celkových výsledcích budeme mít příští týden ve středu,“ předeslal Ramzer.

Půl hodiny po včerejším zahájení testování bylo přihlášeno k odběrům 17 zájemců. Mezi prvními, kdo na odběrové místo do liberecké Husovy ulice dorazil, byl Tomáš Řebíček ze Základní školy Lesní. „Rozhodl jsem se nechat otestovat, protože pracuji s žáky a dětmi. Myslím si, že je důležité, abychom věděli, zda jsme nebo nejsme jako zaměstnanci pozitivní,“ vysvětlil Řebíček, který je zároveň zástupcem ředitele školy. Podle něj má o testování zájem asi 24 z 35 učitelů školy, pro kterou to nebude znamenat významnější problémy, co se týká organizace výuky.

„Testování proběhne přímo u nás ve škole o velké přestávce. Předchozí testy byly docela rychlé, takže doufáme, že to proběhne stejně a zvládneme všechny otestovat,“ uvedl Řebíček.

Testy prošla také Daniela Turčírková, která na ZŠ Lesní učí první stupeň. „Mám strach o své rodiče a příbuzné, proto jsem se rozhodla na testy jít. Ve škole se potkáváme s mnoha dětmi, které mohou být přenašeči, aniž by měly příznaky,“ řekla.

Regulérní testovací dny budou v Krajské nemocnici Liberec (KNL) pondělí, úterý a středu od 13 do 17 hodin. Všichni zájemci se musí zaregistrovat do on-line formuláře na stránkách nemocnice a musí také doložit, že jsou učitelé. „Pokud test naznačí, že je pacient covid pozitivní, tak automaticky následuje PCR test. Jelikož jsme schopni izolovat nukleové kyseliny z už odebraného vzorku, není nutné, aby se pacient musel znovu dostavit na testovací stanoviště. Výsledek z laboratoře obdrží každý testovaný asi do dvou hodin skrze SMS zprávu,“ informoval mluvčí KNL Václav Řičář.

Podle něj budou schopni otestovat asi 240 lidí denně a kapacita laboratoře je asi 700 vzorků. Na příští týden jsou stále volná objednací místa. „Pokud se domluví více škol dohromady, tak jsme připraveni za nimi vyslat odběrový tým, což jim ušetří cestování a čas,“ dodal. V kraji budou fungovat tři odběrové týmy, které budou vzorky sbírat přímo ve školách.