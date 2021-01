Dosud stačil test jednou za týden. Jenže Německo nyní zařadilo Českou republiku na seznam vysoce rizikových oblastí a pohyb přes hranice se tak zpřísní. A Bavorsko utáhlo šrouby ještě více než Sasko.

Testování pendlerů každých 48 hodin potvrdila Deníku Selma Keck z Okresního úřadu Freyung-Grafenau. „Nařízení platí od neděle 24. ledna a neexistují žádné výjimky,“ doplnila s tím, že možnosti výjimek například pro zaměstnance kritické infrastruktury úřad teprve zjišťuje. Častější testy platí pro ty pendlery, kteří dojíždějí za prací denně. „Těm, kdo se vracejí domů jednou za týden, stačí mít test při vstupu do Bavorska,“ vysvětlila Zuzana Vintrová z Asociace pendlerů ČR.

Navíc v pátek ještě bavorský premiér nařízení upravil a testování se týká i těch, kteří už nemocí covid-19 prošli a měli vystavené potvrzení od hygieniků. „Test co osmačtyřicet hodin musejí mít prostě všichni pendleři, kteří denně dojíždějí do Bavorska za prací,“ řekla novinku předsedkyně asociace pendlerů. Výjimku nemají ani ti, kdo jsou již naočkovaní proti covid-19.

"Uděláme všechno pro to, abychom minimálně jeden test za pět dní našim občanům umožnili. Zbytek se podle ministerstva zahraničních věcí zavázala zajistit Spolková republika Německo,“ tvrdí ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj bude třeba posílit kapacity testovacích míst v krajích sousedících s Bavorska i Saskem.

Velká komplikace

Pendleři přiznávají, že nařízení je pro ně velkou komplikací. Testovat se ale nechají. „A co mám dělat? Jsem rád, že ještě práci mám. Manželka je nezaměstnaná, jsem jediný živitel,“ říká muž dojíždějící za prací do Bavorska. „Uvažoval jsem, že si najdu v Německu bydlení, ale chci být také doma s rodinou, takže se musím přizpůsobit.“

Bydlení poblíž svého zaměstnání si shání například David Bobek. „Jsem sám, takže je mi jedno, jestli budu denně dojíždět nebo si na čas pronajmu něco v Německu. Ale uvidíme, jak to bude. Chápu, že lidé křičí, ale musí se přizpůsobit a nebo mohou skončit,“ řekl.

Už několik let pracuje Honza z Tachova v Německu v pekařství. Přesné pokyny k novému nařízení o pravidelných testech na covid-19 pro pendlery ještě od svého zaměstnavatele neobdržel. "Je to komplikace, chodit tak často na testy, ale nic jiného nám nezbývá, když tam chceme pracovat. Je ale pravda, že pro mě to technicky takový problém není, protože odběrové místo na covid mám blízko svému pracovišti a ten odběr je záležitost několika minut," řekl Deníku.

Větší problém je podle jeho vyjádření v tom, že odběrové místo pracuje do 16 hodin. "A ti, kteří začínají směnu třeba v 18 hodin, budou muset jet o několik hodin dříve do práce, aby si test zajistili," vysvětlil s tím, že pravidelné testování měli pendleři doposud zdarma, hrazené německou zdravotní pojišťovnou.

Pendlerce Janě Frydrychové z Klatov se dojíždění na test nevyplatí, přemýšlí o dočasném přerušení práce v Německu. „Jsme zaregistrováni v Německu už od prvního testování, nejbližší místo je momentálně v Chamu. Tam mají oproti Klatovům otevřeno i v sobotu, ale hlavně stěr se dělá z krku. V neděli mám jít do práce, protože dělám v kuchyni, test nesmí být starý 48 hodin. Takže musím jet na test 65 km. V restauraci je omezený provoz, momentálně pouze do 21 hodin, a když se otevírá v 17 hodin, je jasné že co projedu kvůli testům zpět nevydělám. Nemám nárok na kurzarbeit. Zatím nevím, jak pokračovat, práce i kolektiv je super. Spíš se domluvím se šéfovou o dočasném ukončení a asi nebudu sama. Nevím, jak se k tomu postaví další, většina nás je tam Češek, Němkami celý týden nepokryje,“ řekla Deníku Frydrychová.

Víkend je problém

Očekává se, že kvůli nové povinnosti vzroste zájem o bezplatné antigenní testování, na které mají lidé v Česku nárok jednou za pět dní. Především o víkendu to ale může být problém. Krajské nemocnice veřejnost o víkendech netestují, zavřeno mají většinou i soukromá odběrová místa. V provozu je odběrové místo v plzeňské fakultní nemocnici. V jejím rezervačním systému v pátek po poledni svítilo ještě několik volných víkendových termínů.

"Největší zájem o antigenní texty byl v období prosincových svátků, kdy kulminovala třetí vlna pandemie a lidé se setkávali ve větším množství a navštěvovali častěji své starší příbuzné. Po Novém roce klesl zájem zhruba o 30 procent a v polovině ledna až o polovinu. Nicméně očekáváme, že pokud se budou muset přeshraniční pracovníci prokazovat pravidelně tímto testem, tak zájem opět stoupne. Teď je zatím příliš krátká doba na to vyhodnotit, jak moc se to v poptávce po testech už projevilo nebo projeví. V každém případě již zaznamenáváme více dotazů na informačních linkách a vidíme v rezervacích větší zájem o pondělní a páteční termíny," uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Pokud by poptávka nějak výrazně překračovala kapacitu vypsaných termínů odběrových míst a čekací doby na termín by vzrostly na dva a více dnů, jsou podle něj nemocnice připraveny kapacity navyšovat postupným rozšířením provozní doby odběrových míst.