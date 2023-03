NÚKIB varoval před zneužíváním informací na Tik Toku především kvůli sběru dat, které mohou být zneužity za účelem špionáže. Mezi rizikové patří únik informací z oblasti kritické infrastruktury státu. Užívání sítě by ale měla zvážit i široká veřejnost.

Pro střední školu Digital Academy v Kutné Hoře jsou digitální technologie a vůbec on-line prostředí jako takové v podstatě denní rutina. Na Tik Toku se sice teprve rozkoukává, vedení školy ho ale považuje za důležitý komunikační kanál. Jeho prostřednictvím oslovuje svoje studenty i uchazeče o studium, tedy věkovou skupinu od 13 do 16 let.

Je nebezpečný. TikTok opouštějí ministerstva, riziko hrozí i běžným občanům

„Do budoucna nemáme rozhodně v plánu naše působení na Tik Toku jakkoli omezovat, naopak. Postupem času chceme přejít z Instagramu a Facebooku především na Tik Tok,“ uvedla ředitelka školy Kateřina Tvrdík Exnerová.

Škola podle ní chce se současnými i potenciálními studenty komunikovat jejich vlastní řečí pomocí nejčastěji užívané aplikace, což Tik Tok bezesporu je.

O varování NÚKIB škola studenty informovala, nicméně užívání aplikace, stejně jako jiných, nechá zcela v režii každého z nich a sociální síť omezovat nehodlá.

Sportovní kluby aplikaci neopustí

Na Tik Toku funguje i řada sportovních klubů a spolků, protože je to ideální prostředí jak pro jejich prezentaci, tak i pro sdílení krátkých videí z tréninků či zápasů. Třeba Oddíl Házené kutnohorské TJ Sparty vidí v Tik Toku velký potenciál. I u sportovců totiž hraje důležitou roli věk uživatele sociálních sítí, na kterého chce klub zacílit nebo s ním komunikovat.

Trenér mladých házenkářů Alois Salák připomněl, že sociální sítě jsou rozdělené podle věkových skupin. „Pokud chceme zacílit na děti do 10 let, víme, že Tik Tok je ideální. Ohrožení se určitě necítíme,“ řekl a dodal, že s rodiči komunikuje přes Facebook a teenagery najde nejčastěji na Instagramu.

Děti se škrtí pro zábavu. Do Čech dorazil fenomén Blackout Challenge

To ostatně potvrzuje i desetiletá Barbora, která na Tik Toku sleduje svůj tým mažoretek. O tři roky starší Tomáš si zase nenechá utéct žádné video oblíbené pražské Slávie. „Facebook ještě nepoužívám a Tik Tok mě baví. Ale hledám si tam jen to, co mě zajímá, což je fotbal,“ říká žák 7. třídy.

Radnice upřednostňují jiné sítě

To veřejná správa, jako jsou městské a obecní úřady, dávají jednoznačně přednost Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. Tik Tok vnímají spíš jako aplikaci, kterou se baví převážně děti.

Například radnice v Kutné Hoře používá jako komunikační kanál hlavně Facebook. Místní obyvatelé, kterým je méně než 30 letm by ale podle starosty Lukáše Seiferta viděli město ještě raději na Instagramu. „Snažíme se proto používat foťáky na výšku a ne na šířku jak jsme byli doposud zvyklí,“ řekl s nadsázkou starosta.

Tik Tok město nepoužívá a podle Seiferta ani používat nebude.

Sociální sítě čelí žalobě škol ze Seattlu. Kvůli dopadům na psychiku dětí

Stejně je na tom sousední Čáslav. Ani tady Tik Tok nemají. „Používáme klasicky Facebook, Instagram, Twiter a Linkedln,“ upřesnil tajemník úřadu Martin Ronovský.