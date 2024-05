Starosta Libňatova Jaroslav Pich naopak považuje z ekonomického hlediska za nesmysl, aby pošta provozovala pobočku v místě, které je vytížené podle statistik pouze 15 minut denně a dlouhodobě ztrátové. Tak je to u nich. „To by neudělal žádný podnikatel. Všichni chceme, aby stát šetřil, tak přece nebudeme chtít po státu, aby udržoval instituce, které jsou ztrátové ,“ prohlásil Pich.

Její provoz je zatím zkušební, do obcí bude jezdit tři měsíce. Kamenné pobočky zůstanou zavřené do 12. srpna. Pak Česká pošta pilotní projekt vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. „Už teď ale víme, že budeme usilovat o zachování kamenné pošty,“ zdůraznil starosta Vlčic Petr Nesládek.

Pošta se rozdělí na dvě firmy. Není to připravené, tvrdí někteří úředníci

„Tímhle tady poštu úplně zničí,“ zlobila se Margita Dušková ve Vlčicích, kde zaparkoval vůz s poštovními službami v úterý ráno na dvě hodiny před obecním úřadem. „Jsem naštvaný. Je to úplná kravina, co pošta udělala,“ rozčiloval se senior Petr, který si přišel vyzvednout balík v Libňatově.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Ten sice rozumí tomu, že starší lidé chtějí poštu zachovat, ale o tom, že je pobočka v Libňatově nevýdělečná, se podle něj ví už od roku 2008. „Lidé prostě službu dlouhodobě nevyužívají. Poštu nechci vyhánět, je to služba, která do vesnice historicky patří, ale je potřeba si uvědomit, že dnes jsou priority lidí jinde, každý si objednává zásilky přes různé dodavatele. Česká pošta bohužel nestihla zareagovat na nový trend služeb,“ namítl starosta Libňatova.

Vzpouru starostů nechápe

Proti nahrazení kamenné pobočky mobilní poštou se některé obce vzbouřily a odmítly pustit mobilní poštu na obecní pozemek. Blešno a Jeníkovice poště oznámily, že nedostanou povolení k záboru obecních prostor. Tento postoj ale starosta Libňatova nesdílí: „Nerozumím starostům, kde pošta funguje podobně nevýdělečně jako u nás, že se bouří. Chceme, aby stát šetřil, ale pokud to má být zrovna u nás, tak to odmítáme. To mi přijde jako alibismus.“

Naopak ve Vlčicích, kde žije téměř dvakrát více obyvatel než v Libňatově, velmi stojí o zachování kamenné pobočky. Ta má svoje místo v zadní části budovy obecního úřadu. Místo si od obce pronajímá. „Je to jediná služba, kterou ve vesnici máme pro občany, proto bychom ji určitě chtěli udržet,“ uvedl starosta Vlčic Petr Nesládek.

Změny na poště od roku 2024: Co vše zdraží a o kolik, jaké služby končí, co boxy

Také v Libňatově si Česká pošta pronajímá prostory od obce. „Jsou v nájmu v části obecní budovy, která je ale v dezolátním stavu a je potřeba s ní něco udělat. S obecním majetkem bychom do budoucna mohli hospodařit úplně jinak, pokud by tam pošta nebyla. Variantou je, že bychom převzali poštu Partner. Přesto je neúnosné držet takovou službu pro tři až čtyři lidi denně. Pokud někdo tvrdí, že chce poštu zachovat a přitom si tam jde jednou měsíčně koupit časopis, tak mi to přijde nelogické,“ popsal situaci starosta Pich.

Pro balíky i důchody

Zavedení zkušebního provozu mobilní pošty znamenalo zkrácení otevírací doby ze 13 hodin na 10. Deseti hodinami týdně pošta splní legislativní povinnost. Do Vlčic zajíždí denně na dvě hodiny - v pondělí, středu a pátek odpoledne, v úterý a čtvrtek dopoledne. V Libňatově má obrácený režim.

Lidé mají k dispozici stejné služby jako v kamenné pobočce. Můžou posílat balíky i dopisy, vyzvedávat důchody. Podle pošťačky obsluhující pojízdnou poštu ve Vlčicích a Libňatově, lidé nejvíce využívají akci Balíkovny s posíláním balíků za 30 korun.

„Neumím si představit, jak by mobilní pošta fungovala v době, až bude špatné počasí, především v zimě. To by nebylo pro lidi moc komfortní,“ podotkl starosta Vlčic.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Člověk si musí hlídat časy, kdy sem pošta přijede. Byl jsem si pro balík, ale byl to zmatek. Nejdřív jsme si ho měli vyzvednout na poště v Libňatově, ale ta je od pondělí zrušená. Pak přišla SMS, že si pro něj máme jet do Trutnova. Paní, co jezdí s mobilní poštou, nakonec zařídila, že jsem si balík mohl vyzvednout u nás ve vesnici,“ líčil v Libňatově senior, který si přál zveřejnit pouze křestní jméno Petr. V pátek vyrazí k mobilní poště znovu, tentokrát pro důchod. „Jsem proti tomu, aby se takhle předávaly peníze venku. To je riziko. Někdo vás může majznout a sebrat prachy.“

V Libňatově alespoň můžou občané spojit návštěvu mobilní pošty s nákupem. Dodávka s poštovními službami totiž na rozdíl od kamenné pobočky parkuje výrazně blíž centru obce u prodejny potravin.

Plány do budoucna

„Vzhledem k tomu, že mobilní pošta dokáže za den obsloužit tři obce, vidíme její potenciál i v lokalitách, kde kamenná pobočka existuje,“ vysvětlil záměr České pošty mluvčí Matyáš Vitík.

„Do budoucna chceme mobilní poštu vybavit i Czech POINTem, který na pobočkách na menších obcích není. Naší ambicí je, aby mobilní pošty v budoucnu mohly poskytovat například vybrané služby Úřadu práce. S ním na vybraných kamenných pobočkách chystáme pilotní projekt. Na jeho základě bude možné stanovit parametry, na základě kterých by se vybraná agenda Úřadu práce mohla poskytovat i na mobilních poštách,“ upřesnil mluvčí.

Česká pošta propustila stovky zaměstnanců. Víc už jich nebude, ujistila

Česká pošta podle mluvčího rušení poboček neplánuje. „Zůstane zachován legislativou stanovený počet 2900. Z pohledu legislativy jsou kamenná pobočka, pošta Partner nebo mobilní pošta na stejné úrovni. Po vyhodnocení tříměsíčního pilotního projektu se na základě sebraných dat v jednotlivých obcích rozhodneme, jakou cestou půjdeme,“ dodal Vitík.

Pojízdné pošty Česká pošta obnovila na podzim roku 2020 v reakci na epidemii covidu. Mobilní pošta měla především zajistit služby v místech, kde by byla pobočka pošty dočasně uzavřena, například kvůli nákaze koronavirem nebo při rekonstrukci. Zajížděla také do patnácti obcí na Trutnovsku.