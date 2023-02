Výstraha před silným větrem platí na většině území ČR do soboty. Vedle větru působí problémy na některých místech také sníh. Pod jeho tíhou se lámou stromy, tvořit se mohou sněhové jazyky, v horách i závěje.

Spadlý strom zastavil provoz mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi na Kutnohorsku. Stromy se na většině míst dařilo odstraňovat. Podle mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanové vyjížděli hasiči mezi páteční 23:00 a dnešní 06:00 k 80 zásahům v souvislosti s větrem. Většinou odstraňovali stromy spadlé na silnice nebo dráty elektrického vedení.

Stromy popadaly také na 36. kilometru dálnice D10, další se nad vozovku naklonily. Ve směru na Prahu se tam zhruba hodinu dalo projet jen levým pruhem. Okolo 18:15 hasiči a silničáři stromy odklidili a dálnice je tak opět zcela průjezdná.

Silný vítr ovlivnil dopravu. Spadlé stromy už z dálnice D10 zmizely

Podle informací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje byla v pátek večer z důvodu hrozícího pádu stromů uzavřena silnice III/33333 v úseku mezi obcemi Církvice a Nesměň na Kolínsku. Zabezpečení silnice proběhne během soboty.

Ve Středočeském kraji se ocitlo bez proudu zhruba až 26 tisíc domácností. Nejpostiženější bylo Nymbursko, kde bez zůstalo elektřiny asi 8000 adres. Výraznější problémy byly také na Příbramsku, Kutnohorsku a Mělnicku.

"Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, poškození izolátorů a konzolí, přetrhání vodičů. Práci nám znesnadňuje silný vítr i sněžení. Mnohdy je problém se do terénu dostat kvůli popadaným stromům. Často se vracíme na místa, kde jsme již zasahovali včera večer. Snažíme se dodávky elektřiny obnovit co nejdříve," uvedla v sobotu ráno mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová s tím, že z hlediska okresů zůstala nejhorší situace na Kutnohorsku a Nymbursku.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v části Čech a Moravy budou v sobotu ráno a dopoledne při ochlazení tvořit zejména v místech bez sněhové pokrývky zmrazky a náledí. Do sobotního dopoledne bude silný vítr, přičemž na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a na západě Jihomoravského kraje bude velmi silný. Od vyšších poloh a na horách bude nárazový vítr místy tvořit sněhové jazyky a závěje. Teploty v regionu se pohybují většinou od nuly do dvou stupňů Celsia.

Silnice ve středních Čechách byly v sobotu 4. února ráno po ošetření většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Například na Berounsku a Rakovnicku jsou podle informací Ředitelství silnic a dálnic sněhové přeháňky. Na některých místech je náledí. "V noci vyjelo sto sypačů, teploty šly dolů, takže místy je náledí, vybízíme řidiče k opatrnosti," řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.