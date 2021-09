Kanceláře na ploše o rozloze osmadvaceti fotbalových hřišť chtějí developeři postavit ve vybraných brněnských lokalitách. V současné době mají firmy rozestavěných přibližně šedesát tisíc metrů čtverečních, dokončit je chtějí nejpozději v příštím roce.

Nové kancelářské prostory vyrostou například v okolí Hybešovy ulice, v plánu je také přestavba obchodního centra Dornych. „Za stavebním růstem stojí mimo jiné i zásadní rozhodnutí o přesunu hlavního nádraží v Brně. Dobrá zpráva je, že se využijí i současné brownfieldy v centru města kolem ulic Opuštěná a Trnitá,“ přiblížil Jakub Salát z firmy Procházka & Partners.

Podle brněnského radního pro oblast územního plánování Filipa Chvátala je cílem především vytvoření takzvaného města krátkých vzdáleností, které propojí bydlení s komerčními plochami. „Drtivá většina komplexů, jež v současné době stavíme, jsou právě kombinací obojího. Pro město je nyní důležitější poskytnout lidem dostatek prostoru pro bydlení, proto se nechceme vydávat cestou samostatných byznys center,“ konstatoval Chvátal.

Vrátí se zaměstnanci do kanceláří?

Komplikace však mohou nastat s ohledem na současný trend zaměstnavatelů, kteří svým pracovníkům vlivem pandemie umožňují častěji pracovat z domova. Dostatek kancelářských prostor se tak může setkat s malou poptávkou.

„Investor v soukromém sektoru musí mít spočítané, jestli se mu výstavba vyplatí. Myslím, že se zaměstnanci začnou do kanceláří postupně vracet, už jen kvůli socializační funkci,“ vysvětlil brněnský ekonom Filip Hrůza.

Investiční záměr oceňuje také Brňan Tomáš Pánek. „Když se staví něco nového, jedná se vždy o investici do budoucna. Nezáleží na tom, jestli jsou to byty nebo kanceláře. Je to výstavba, která do města znovu přinese určitý ekonomický rozvoj,“ podotkl mladý muž.