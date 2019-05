Od konce října loňského roku už expozici viděly desítky tisíc lidí. Pro ty, kteří si návštěvu nechali na poslední chvíli, přichystali organizátoři zvláštní akci. „Ke každé rodinné vstupence dostanou zdarma speciální noviny z Titaniku,“ sdělila kurátorka výstavy Květa Havelková.

Pro zájemce je to zároveň pravděpodobně poslední možnost, jak výstavu vidět. „Po ukončení poputují originální exponáty z Titaniku do rukou restaurátorů ve Spojených státech amerických. Poté je vydraží v aukci a zřejmě navždy zmizí do soukromých sbírek,“ dodala Havelková.

Výstava je otevřená každý den od devíti hodin ráno do osmi večer.

Akci navštívil například Tomáš Macháň. „Nejvíce se mi líbil velký model lodi. Také kajuty vypadaly skvěle. U třetí třídy byl slyšet i hluk motoru, který skuteční pasažéři slyšeli po celou dobu cesty,“ popsal.