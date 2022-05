Absolvoval speciální jízdy s těmi, kdo si za ně zaplatili. Generální ředitel společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar při čekání na příjezd prvního vypraveného vlaku uvedl, že přichystali dvě jízdy z Kopřivnice do nádraží Ostrava-střed, přičemž zredukovali počet cestujících ze 72 možných na 45. „První jízda byla vyprodaná za hodinu a půl a druhá byla vyprodaná za den,“ poznamenal Pavel Lazar, který připustil, že by se takové jízdy mohly opakovat.

Na příjezd prvního vlaku čekala také mladší žena, která přijela z Malenovic. „Čekám na dědu a tchána, kterým jsem tu jízdu dala jako dárek. Chtěla jsem jim udělat radost a věřím, že si to oba užijí. Myslím si, že není nic lepšího než nějaký zážitek zážitek, určitě je to lepší dárek než nějaká lahev,“ řekla žena a dodala že její dědeček je ročník 1935 a tchán se narodil v roce 1955.

OBRAZEM: Slovenskou strelou se projel guvernér banky, po něm jeli i tatrováci

Zakrátko se ozvalo několikeré zahoukání a červený motorový vlak pomalu dojel do depozitáře.Na tvářích cestujících bylo vesměs vidět nadšení z prožitého zážitku. Jedním z cestujících byl také Václav Langer spoluautor publikace Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa.

„Bylo to pěkné, krásně se sedělo, krásně se jelo, bez problémů, jenže už mám za sebou nějaký ten pátek a zažil jsem už různé jízdy, takže mi to připadalo trochu běžné. Chtěl jsem si hlavně vyzkoušet, jaké to je jet ve vlaku, který je o dva roky mladší než já,“ pronesl s úsměvem Václav Langer.

Ze všech možných stran si po dojezdu fotografoval muž středního věku, který absolvoval jízdu Slovenskou strelou se synem. Kvůli ní přijeli až z Prahy. „Jsme tady vyloženě kvůli tomu. Dostal jsem hlášku o tom, že je možné se tím vlakem projet, než jsem to objednal, tak už bylo volných jen sedmnáct míst. Když jsem se večer podíval, že bych ještě někomu přikoupil lístek, už to bylo vyprodané,“ popsal situaci s lístky muž s tím, že jízdu (za 4 000 korun) koupil synovi k narozeninám.

„Byl to velký zážitek. Je to hodně autentické a nevšední. Má to podobnou atmosféru jaká je v seriálu o Orient Expresu. Člověk musí obdivovat tu nádhernou techniku, u níž nejde poznat, že je to technika stará osmdesát let,“ neskrýval nadšení cestující z Prahy.

V pátek 6. května 2022 absolvovala Slovenská strela první dvě jízdy, za které si cestující platili.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Strelu zatím řídí jediný strojvedoucí v republice

Slovenská strela je legendou, o níž generální ředitel společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar rád vypráví. Připomíná, že jako motorový vůz měla navázat na koncepci aerodynamických vozidel Tatra 77. „Zadní část tatry se hodně podobá zakončení Slovenské strely. Zepředu a zezadu je stejná, odlišuje se jenom nějakými prvky, které se montují při jízdě vzad nebo vpřed. Jako jediná železniční národní kulturní památka u nás není stacionárním exponátem, ale využíváme jejich možností a dovedností tak, jak byla konstruována. Využíváme jí k výjezdu, jako benefit pro ocenění práce nejlepších lidí i jako nejlepších obchodních partnerů, zástupců bank. Tak ji vždy vypravíme kousek do České republiky, a myslím si, že vždy je to hodnocení úžasné,“ vyprávěl Pavel Lazar nedávno při setkání při příležitosti desetitisícího vyrobeného vozidla společností Tatra Trucks.

Také připomněl, že v době, kdy Slovenská strela běžně jezdívala mezi Bratislavou a Prahou za 4 hodiny 17 minut, měla sedm strojvedoucích. Jeden z nich na počátku II. světové války emigroval přes Polsko do Francie a Anglie, kde sloužil jako člen 311. stíhací perutě. Tragicky zahynul ve skotských kopcích, když se posádka přeškolovala na nový typ letounu Liberator. „Film Nebeští jezdci začíná prologem, kdy kameraman snímá náhrobky zemřelých pilotů a osádek 311. bombardovací perutě. Jedním z nich je i bývalý strojvůdce Slovenské strely,“ podotkl Pavel Lazar.

Slovenská strela vyjede exkluzivně na trať. Lístek ale není levnou záležitostí

Generální ředitel Tatry by chtěl, aby časem bylo pro Slovenskou strelu opět sedm strojvedoucích, zatím ji řídí jediný – Dušan Cihlář. Ten pro Deník uvedl, že ovládání u Slovenské strely je úplně jiné, než u dnešních strojů. „Ale tím, že se zprovoznila automatika, tak je to hodně jenom o plynové páce. Samozřejmě, jsou situace, kdy je lepší to řídit ručně. Třeba do velkého kopce, nebo když je potřeba dochladit motory a podobně,“ řekl Pavel Cihlář.

Rychlostí 146 kilometrů v hodině, jakou vůz jel v minulosti, nedosáhl. „Vzhledem k dnešnímu palivu a mísení je výkon motoru snížený, aby se to nepřetěžovalo. Takže je to omezené,“ uzavřel Dušan Cihlář s tím, že 130 až 135 kilometrů v hodině ale Slovenská strela dokáže i v současné době.