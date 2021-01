Narodil se v roce 1929 do zámožné židovské rodiny v roce 1929 jako druhý syn. Jeho tatínek byl velkoobchodník s obilím a rodina žila komfortně v pětipokojovém bytě na tehdejším Palackého (dnes Rašínově) nábřeží.

„Jsem dítě Vltavy,” vzpomínal pro Paměť národa. „V létě jsem sledoval provoz vorařů a parníků a v zimě jak se bruslí a hraje hokej, všechno bylo idylické,” uvedl s tím, že atmosféra prvorepublikové Prahy byla jedinečná. “Pamatuji, jak jezdily pivovarské povozy, nádherné poutě na Karlově náměstí — vánoční a josefskou.”

K pláči byly ještě horší věci

Idyla skončila v září 1938, kdy Československo přišlo o pohraničí a Tomanovi zemřel tatínek. „Už to nebyla ta naše republika, na kterou jsme byli strašně hrdí, ale zmrzačený stát.” Toman se domnívá, že smrt jeho nemocného otce urychlily obavy z budoucnosti. „Bál se Hitlera a války. Bál se, že nebude mít léky, spíše zemřel ze strachu, jeho smrt byla vysvobozením, zemřel naprostém komfortu, což se o zbytku rodiny říci nedá.”

Do paměti se Tomanovi vryl 15. březen 1939, když do Prahy vpochodovali němečtí vojáci. „Pak ještě rok trvala určitá benevolence. Němci měli salámovou taktiku, ukrajovat kousek po kousku židovskou svobodu,” uved Toman Brod a vyjmenoval přibývající omezení pro Čechy židovského původu.

„Zpočátku byly nápisy Židům nepřístupno na divadlech, v kavárnách, v kinech, zabavovali se rádia, byly omezeny možnosti nákupu, dokonce některé druhy zboží pro Židy nebyly k mání, nesmělo se postupně chodit do parku, na nábřeží, do hlavní ulic, nesmělo se jezdit ve vlacích či tramvajích, nebo jenom na vyhrazených místech, nesmělo se po osmé hodině vůbec chodit ven. To všechno byla ponižující a omezující nepříjemná opatření, která nám ukazovala že nejsme rovnoprávní občané.”

Brodovi se museli vystěhovat z bytu a díky své kuchařce mohli bydlet v jejím bytě v Masné ulici. Všechna tato omezení snášeli trpělivě a Toman v té době paradoxně využíval nově nabyté svobody, kterou získal, když mohl chodit ven bez vychovatelky. Chodil do biografu, ovšem do doby, kdy vyšlo v září 1941 policejní nařízení, že Židé musí nosit na veřejnosti šesticípou žlutou hvězdu s nápisem JUDE.

„Tu hvězdu jsem oplakal. Byla to pro mě první hmotná připomínka, že už nepatřím do české společnosti, nepředstavitelná skutečnost, že bych měl chodit jinak označen mezi ostatními obyvateli Prahy. Když jsme šli k židovskému zubaři, matka mu vyprávěla, že jsem se po tomto nařízení rozplakal, a on prohodil památnou větu: ,Chlapče, já se obávám, že budeš mít ještě vážnější příležitosti k pláči, než je tato.‘ A měl pravdu.“

Největším strašákem byl východ

V červenci 1942 musel Toman s bratrem Hanušem a maminkou nastoupit do transportu do Terezína. “Jako dítě jsem to považoval za dobrodružství, děti přemýšlejí o nebezpečí, naše rozloučení nebylo nijak tklivé, sbalili jsme si těch pár kilo, o které jsme potom stejně přišli, měli jsme v Terezíně jen to, co jsme měli na sobě.”

Na Terezín vzpomíná jako na přeplněné město, ve kterém kvůli zoufalým hygienickým podmínkám a nedostatku jídla umírali zejména staří lidé. Nejvíce obyvatele ghetta děsily obavy, zda a kdy budou posláni dále na východ. „Původně Němci slíbili, že Terezín bude konečné deportační místo. Brzy se ale ukázalo, že lidé jsou posíláni dál na východ. To byla ta největší hrůza i pro mladé a zdravé.”

Toman nastoupil s maminkou a bratrem do takového transportu v prosinci 1943. Na konci cesty dobytčím vagonem se jim naskytl hrůzný pohled: „Esesmani se psy a individua v pruhovaných hadrech. Byli jsme omámení hrůzou, kam jsme to přijeli. Řekli nám, že do Birkenau, ale to nám nic neřeklo.”

Dostali se do tzv. rodinného tábora, kde našli své terezínské spoluvězně ze zářijového transportu. Podmínky byly mnohem horší než v Terezíně a Toman měl štěstí, že se dostal do dětského bloku, který na vedení tábora dokázal vydobýt charismatický německý Žid Fredy Hirsch: „Člověk tam den netrávil v mrazu a vystaven násilí esesmanů a kápů. Jídla víc nebylo, ale prostředí bylo přeci jen snesitelnější. Děti ani nechodily na apely ven, ale byly sčítány na bloku.“

V březnu měli z rodinného tábora odjet vězni ze zářijového transportu na práci. Přesně po půl roce v táboře. Členové osvětimského podzemního hnutí ale zjistili, že zkratka SB (Zvláštní zacházení) v jejich kartách znamená plynovou komoru. Hovořilo se o povstání, ze kterého sešlo i kvůli záhadné smrti Fredyho Hirsche. „Bylo jim řečeno, že pojedou do jiného tábora na práci, dali jim dokonce lístky, které mohli poslat svým blízkým, ale měli napsat datum 25. března, to byla velká lest. Dali jim balíčky s potravinami, dokonce vrátili nemocné, aby uklidnili vězně,” popsal chvíle před hrůznou nocí z 8. na 9. března 1944, kdy nacisté v plynových komorách zavraždili 3 792 vězňů.

Matka i bratr zahynuli

Když uplynula lhůta pro „zvláštní zacházení” s prosincovým transportem, situace se změnila a Němci potřebovali práceschopné vězně. Toman nikdy nezapomene na selekci 6. července 1944, při které se domníval, že jako čtrnáctiletý chlapec nemá šanci být vybrán na práci.

„Byl hezký slunečný den a do tábora přišel dr. Josef Mengele. Byl to velmi hezký urostlý člověk. Vždycky chodil v elegantní uniformě s bílými rukavičkami. Nikdo by neřekl, že je to masový vrah, choval se slušně: hladil děti po vláskách, ptal se, jestli mají dost jídla… Je možné, že si ještě přišel pro nějaká dvojčata.“

Proč následovalo to, co následovalo, je dodnes spíše záhadou, ale legenda říká, že jeden chlapec sebral odvahu a přistoupil k Mengelemu: „‚Jsme tady skupina chlapců, kterým ještě není šestnáct, ale jsme silní a zdraví a jsme ochotni pracovat. Dejte nám šanci.‘ Táborový doktor Mengele ho nezastřelil, ale opravdu uspořádal jakousi poslední selekci.”

Toman selekcí prošel a putoval do tábora Gross-Rosen v Kladsku, kde se dočkal osvobození. Po návratu do Prahy zjistil, že maminka i bratr Hanuš zahynuli – maminka v Osvětimi a bratr při pochodu smrti. Po válce Toman Brod vstoupil do KSČ a vystudoval historii. K jeho složitému osudu patří i skutečnost, že je registrován jako spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti v letech 1959-1965.

Na rozdíl od jiných Toman Brod svou minulost nezlehčuje ani nezapírá. Říká, že nebyl udavač, jen neměl dlouho sílu Státní bezpečnosti a totalitnímu aparátu vzepřít. Nakonec ji v sobě našel po roce 1968. Byl vyhozen ze zaměstnání i ze strany, živil se jako čerpač vody a taxikář, podepsal Chartu 77. Patří k významným českým historikům, vydal řadu publikací, například Osudný omyl Edvarda Beneše 1939 - 1948: Československá cesta do sovětského područí.

