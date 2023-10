/VIDEO/ O tituly mistrů světa do jednadvaceti let v latinskoamerických tancích a profesionálních mistrů Evropy ve standardních tancích se utkaly tento víkend desítky tanečních párů z celého světa. Velkolepému klání s názvem Brno Open přihlíželi diváci v brněnské hale Vodova.

Soutěž Brno Open se konala o víkendu ve Starez Aréně Vodova. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Na klání v tanečním sportu se kromě fanoušků přijeli podívat rovněž bývalé i současné hvězdy tanečního pořadu StarDance, jedním z organizátorů akce je dokonce tanečník letošní série Jan Tománek, který dříve vystupoval v roli porotce. „Připadám si trochu jako kluk, který tančí životem. Mám báječnou taneční partnerku, se kterou je velká legrace, myslím, že jsme si navzájem sedli. Je to ale velká dřina, všechno mě bolí, ale baví mě to. A to je hezké,“ prozradil Tománek v rozhovoru pro Deník.

Samotné Brno Open představilo během nabitého víkendu kolem osmi set tanečních párů z nejrůznějších koutů světa.

Tanečník Jan Tománek o Stardance i Brno Open: Je to dřina, krása a velký fičák

Sobotním galavečerem provedli diváky moderátor Jan Onder. „Být součástí tak významné události, jakou je mistrovství světa v tanečním sportu v Brně, je pro mě, coby tanečníka, velkou ctí. Jsem hrdý na to, že se tak důležitá soutěž koná právě v České Republice,“ nešetřil chválou Onder.

Ocenění vítězům předala primátorka města Brna Markéta Vaňková.