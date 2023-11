Zpráva o skonu bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, čestného předsedy TOP 09 a jednoho z nejvýznamějších mužů české polistopadové politiky, v sobotu 11. listopadu zasáhla mnoho jeho přátel i politických spolustraníků. Na dlouholeté přátelství se Schwarzenbergem zavzpomínal také senátor a místopředseda strany Tomáš Czernin, kterého s knížetem pojili také osobní vazby. „Karel byl pro mě jedním z nejdůležitějších lidí, které jsem znal,“ uvedl Czernin na svých účtech na sociálních sítích.

Czernina se Schwarzenbergem pojilo dlouholeté přátelství. | Foto: archiv Tomáše Czernina

Karla Schwarzenberga pojilo od dětství pevné přátelství s otcem senátora Theobaldem Czerninem. Mladý Tomáš se s ním podle svých slov setkal poprvé, když mu bylo 20 let. „Měl jsem štěstí, že jsem ho mohl navštěvovat v letech, které jsou důležité pro tvorbu osobnosti mladého muže,“ uvedl Czernin.

Vliv knížete na svůj osobní život připomněl Tomáš Czernin už před pěti lety v blahopřání ke Schwarzenbergovým osmdesátinám. „Děkuji Ti, že možná ne zcela záměrně, jsi hluboce ovlivnil můj život. Jako kamarád mého otce jsi mi byl vzorem, a když táta umřel, mám místo něj Tebe. Tvůj nezničitelný optimismus v pohledu na svět a lidi dává našemu konání smysl a často i humor, i když občas dost černý,“ napsal.

Tehdy svému dlouholetému příteli poděkoval také za jeho práci v porevoluční politice a nasazení v boji za svobodu a demokracii: „Děkuji Ti za Tvůj osobní boj za onu neviditelnou svobodu; jako člověk, který zažil dlouhá nesvobodná léta nacismu a komunismu, máš zvláštní citlivost pro plíživé kroky poroby a dokážeš dávat naději, že se pořád dá něco pro zemi a lidi udělat.“

Právě díky Karlu Schwarzenbergovi se Tomáš Czernin dostal do celostátní politiky, když v roce 2009 vstoupil do jeho nově vznikající strany TOP 09. „Když založil TOP 09, poslal jsem přihlášku, protože jsem mu chtěl něco vrátit. Nenapadlo mě, kam až to může dojít. Myslel jsem si, že zůstanu řadovým členem. Byl mi celoživotním vzorem. Měl na mě významný vliv. Odpočívej v pokoji, Kary,“ dodal ve svém vyjádření Czernin.