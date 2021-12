Zvláště o adventních víkendech sem míří lidé, aby nasáli sváteční atmosféru, a to nejen Jablonečané. „Je to moc krásné. Jezdíme se podívat, postát a užít si advent už čtvrtým rokem. Stala se z toho taková tradice,“ vylíčila Eva z nedalekých Maršovic. Jezdí sem se svými dvěma dětmi.

Jak to celé začalo? Gärtner jezdil před mnoha lety do Jičína za řemeslníkem, který si vyřezal sochu. Chtěl ji koupit. Jenže řezbář odmítl. „Říkal mi, ať si ji udělám sám. Dal mi špalek, pilu jsem měl a začal jsem. A ono to vyšlo,“ popsal tvůrce své začátky.

Prvním dílem byla kopie sochy Moai z Velikonočních ostrovů. Dlouhá léta stála u Gärtnerů na zahradě, ale dřevo začalo zespoda už hnít. Řezbář dal v létě letošního roku na sociální sítě odkaz, že ji rozřeže a „prožene“ krbem. Nestalo se, socha našla své místo jinde.

Po Moai vytvořil několik dalších soch a pak přišel nápad vytvořit sochy svaté Marie a Josefa s Ježíškem. K nim ještě dodělal ovečky. Betlém vystavil tvůrce na zahradě a vyvolal tím obrovský zájem. „Přijeli jistí sběratelé umění a projevili extrémní zájem, což dodnes nechápu. Sochy a betlémy tvořím spíš pro svou radost, i když benefit z případného prodeje je příjemný. Díky těmto lidem jsem se dostal do povědomí,“ zavzpomínal Gärtner. Jeho sochy mohli obdivovat třeba návštěvníci zámku Sychrov nebo luxusní restaurace v Mladé Boleslavi, kde jeho dřevěné sochy stály pět let.

Betlémů už vyřezal devět, třeba pro obec Koberovy nebo města Jablonec nad Nisou či Frýdlant. Ve Frýdlantu jeho díla mohou lidé obdivovat na nádvoří radnice či v parku. Tam stojí další jeho sochy ze série Tak jde život, což je soubor skulptur od zrození dítěte až po seniorský věk.

Autor tvoří sochy jen pilou, dlátem to neumí. To s sebou nese i drobné nehody. „Řízl jsem se do helmy, několikrát do nohy, to je prostě oběť. Jsem ale extrémně opatrný, takže žádný z těch úrazů nebyl vážný,“ popsal. Rád tvoří sochy andělů. „Když řeknu, že jsem jich vyřezal pět set, tak to je velice skromné číslo. Jak už to mám v ruce, tak mi stačí jedno dopoledne řezat a druhý den doladit,“ přiblížil.

Jeho snem je stvořit největší betlém v České republice. Proto, aby dřevo vydrželo, hledá majestátní zastřešené prostory. Domluvený byl právě na Sychrově, kde měl betlém najít své místo. „Ale podle mne je to malé, spousty sloupů, tak jsme od tohoto záměru ustoupili,“ zmínil Gärtner. Prostory, nejlépe už zavedené a navštěvované, proto hledá dál. „Všechno zařídím, vyrobím. Představuji si to jako betlém zasazený do krajiny. Třeba v pozadí kopec, kde se sáňkují děti,“ vykreslil svou vizi.

Podobný betlém, tedy z dřevěných soch, mají v nedalekém Janově nad Nisou. Autorem Loučenského betléma je Ivan „Dědek“ Šmíd, tento betlém se také každoročně rozrůstá.