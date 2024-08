Čím si vysvětlujete tak negativní reakce? Mám svoje názory . Existuje zvláštní český fenomén, že umělec by vlastně neměl mluvit do ničeho kromě hudby. To je jako by se pekař nemohl vyjádřit k tomu, že se mu líbí nebo nelíbí nějaká auta. Nebojuji proti tomu, ale kašlu na to. Myslím, že jsme tady od toho, abychom sdíleli svoje úhly pohledu a zároveň abychom byli schopni respektovat úhly pohledu někoho jiného.

Jaký byl koncert z vašeho pohledu?

Měl jsem z něj opravdu obavy. Jsem šťastný, jak dopadl. Byl to euforický, silný zážitek. Mohl jsem si zahrát na legendárním festivalu, kterým Trutnoff je. Jsem díky tomu skvěle naladěn. Dojmy jsou hodně pozitivní.



Na začátku koncertu jste publiku přiznal, že máte velkou trému a obáváte se, abyste nebyl na festivalu brzdou. Byl jste opravdu tak nervózní? Proč?

Bylo to kvůli tomu, co psali lidé od svých klávesnic na sociálních sítích festivalu, když se dozvěděli, že v Trutnově budeme vystupovat. Z toho se člověku občas špatně dýchá. Lidé vyhrožovali, že budou po nás házet kelímky s pivem.

Nervozita tedy dolehne i na vás jako zkušeného muzikanta?

Trému mám vždycky. V Trutnově byla mnohonásobně větší, asi tak sedmdesátinásobně.



Kelímek s pivem nepřiletěl. Uklidnilo vás to?

Naopak jsem dostal několik polibků v publiku, když jsme se tam byl projít. Od žen i od chlapa. Chození mezi lidi mám rád. Nemám rád, když jsou daleko od pódia, snažím se dělat všechno pro to, aby tahle propast byla překlenutá.



Co vám lidé říkají, když se během mezi ně vydáte při koncertu?

Říkají mi různé věci, sahají mi na různá místa. Je to výživné, inspirativní.

Co vám říkali v Trutnově?

Hodně mě zvali na pivo. Někdo mi nabízel panáky. Ty ale během vystoupení nemůžu.

Jak vnímáte festival Trutnoff?

Modlil jsem se, abychom dostali nabídku v Trutnově hrát. Neváhal jsem ani vteřinu, když přišla. To bych byl blázen, pokud bych řekl ne. Je to opravdu legendární festival a potvrdil svoje renomé. Bylo to opravdu fantastické.

Mrzelo mě, že jsme museli brzy odjet, přes noc jsme se přesouvali do Vizovic na Trnkobraní, kde jsme hráli v sobotu ve 12 hodin. V Trutnově byl skvělý program, užil bych si koncert Monkey Business a rád bych na Bojišti pobyl. Bylo tam opravdu příjemně.

Po vystoupení vás v zákulisí pochválili i protřelí rockeři a undergroundoví průkopníci legendárního festivalu, jako třeba František Čuňas Stárek. To vás jistě muselo potěšit, že?

Přišli za mnou lidé, od kterých jsem to nečekal, ale od nichž si to nesmírně vážím. Jsem srdcem rocker, underground mám v krvi, vyrostl jsem na Krylovi a Mertovi. Byl to pro mě svátek hrát v Trutnově. Užil jsem si to.