Zdejší Oktobeerfest roztočí kohouty výčepů 11. a 12. října, a návštěvníci akce u obchodního centra Forum Nová Karolina se mohou těšit nejen na největší pivní nabídku i s lákavými speciály, ale rovněž na atraktivní hudební a doprovodný program. Jaké jsou tedy novinky šestého ročníku této akce? To nám za organizátory prozradil Tomáš Lučan, marketingový manažer obchodního centra Forum Nová Karolina.

Jak vlastně vznikl nápad pořádat v Ostravě pivní slavnosti Oktobeerfest a jak vzpomínáte na první ročník před šesti lety?

Ten nápad vznikl úplně jednoduše. Potřebovali jsme se jako obchodní centrum dostat blíž k lidem a přemýšleli jsme o akci, která by se chytla a stala se z ní tradice. První ročník byly spíš takové malé pivní slavnosti, ale s dnešní podobou akce to ještě nemělo nic společného.

A ujalo se to tedy hned tím prvním ročníkem, nebo byly začátky složité?

Tehdy tady takových pivních akcí moc nebylo, takže ano – hned první ročník měl dobrý ohlas mezi lidmi. Takže jsme ten koncept rozvíjeli dál. Ptali jsme se lidí, co by chtěli zlepšit, sbírali jsme zkušenosti na jiných pivních festivalech. No a postupem času se za těch šest let vytvořil z našeho Oktobeerfestu největší pivní festival na Moravě, a asi jeden z největších v republice.

Každý rok přinášíte nějaké novinky nejen v hudebním programu a v nabídce piv, ale i v samotné organizaci areálu. Co nás tedy v tomto směru čeká letos?

Je to pravda, každý rok jsme na té akci něco změnili, posunuli dopředu. Ale první čtyři roky to pořád byla spíš taková akce u Karoliny, která měla za cíl ukázat lidem, že nejsme jen obchoďák, ale že pro veřejnost i něco děláme. Proto to bylo zdarma. Ale jak rostly požadavky od lidí, vše se stále vylepšovalo, rostly bezpečnostní nároky, tak už jsme nebyli schopni to celé ufinancovat sami. Proto jsme loni zavedli vstupné, abychom dokázali vyhovět rostoucím nárokům návštěvníků. Areál jsme oplotili, zvýšili komfort, aby bylo více míst k sezení i toalet, abychom měli doprovodný program i pro děti, přivezli jsme zajímavější kapely a rozšířili jsme nabídku piv. Ale tím jsme neskončili, takže letos ty změny budou jednoznačně největší za celou dobu.

To znamená, že náklady na celou akci vyrostly tak vysoko, že už by to bez vstupného nešlo uspořádat?

Spousta lidí si myslí, že jsme zavedli vstupné, protože na té akci chceme vydělávat. Málokdo si ale uvědomuje, jaké jsou reálné náklady na takový festival. Ty jsou skutečně obrovské, a ačkoliv už něco málo vybereme ze vstupného, musíme jako obchodní centrum nadále dotovat Oktobeerfest částkou v řádu několika milionů korun z našich vlastních rozpočtů. Takže to skutečně stále děláme především jako naše poděkování všem, kteří k nám rádi chodí.

Teď už nám ale prozraďte, na jaké novinky se můžeme letos těšit?

Když začnu od těch vstupenek, tak jsme zavedli i možnost koupit si VIP lístek za 999 korun na oba dny, za který návštěvník získá vstup do speciální zóny. Tam bude možnost neomezené konzumace různých druhů piv, bude tam bar s míchanými drinky, komfortní toalety, ale hlavně vidím největší benefit v tom, že hosté VIP zóny budou mít nejlepší a pohodlný výhled na program na hlavní scéně.

K jakým změnám dojde v upořádání areálu pivních slavností?

Loni jsme měli vyprodáno, spousta lidí už se na akci nedostalo, tak jsme se potřebovali rozšířit. Proto jsme zónu s kolotoči posunuli blíž k Trojhalí a hlavní pódium jsme přesunuli a otočili tak, že nám vznikl ještě větší prostor před ním. Druhá hlavní změna je, že jsme se dohodli se sousedním Trojhalím a uděláme v něm jednak zónu pro rodiny s dětmi, ale především tam vznikne takzvané Beerhalí.