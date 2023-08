Krásy Jeseníků umí zachytit jako málokdo. Se snímky, které je zachycují z ptačí perspektivy, vyhrává mezinárodní soutěže. Teď zkouší prorazit jako spisovatel. „Psaní mě strašně chytlo a rád bych s ním poračoval,“ říká Tomáš Neuwirth. Na jeho prvotinu 22. srpna odstartuje crowdfundingová sbírka.

Tomáš Neuwirth s kalendářem na rok 2024 | Foto: Deník/Petr Krňávek

Dnes uznávaný fotograf z dronu původně pracoval v Ondřejovické strojírně. Dvacetikilometrová cesta do zaměstnání vedla kolem zašlého průmyslového areálu v Širokém Brodě.

„Tam mě napadla hlavní myšlenka děje první povídky. Když už jsem měl v hlavě asi čtyři, zkusil jsem napsat pár stránek. Dát ale na papír, co má člověk v hlavě, aby to dávalo smysl, není jednoduché,“ popisuje Tomáš Neuwirth.

Loni se k psaní vrátil. První počiny dal k přečtení známým, jejich reakce ho povzbudila k psaní dalších. Dnes má kniha Sci-fi povídky z Jesenicka šest příběhů i titulní stránku. Vydat ji chce u nakladatelství Pointa, které se specializuje na vydávání knih začínajících autorů prostřednictvím předprodeje.

Náklady na vydání knihy dosahují 115 tisíc korun. Kampaň začne 22. srpna a potrvá měsíc. Během této doby se od budoucích čtenářů bude snažit potřebnou částku získat. „Pokud se to povede, knížka vyjde v únoru,“ doplňuje Neuwirth.

Známým se ale stal díky dronovým fotografiím. Krásu Jeseníků umí z ptačí perspektivy zachytit tak působivě, že se svými snímky uspěl na více než stovce soutěží v celém světě.

Snímek jesenického fotografa Tomáše Neuwirtha, s nímž uspěl na mezinárodních soutěžíchZdroj: Tomáš Neuwirth

Známý je jeho snímek, kdy zimní a letní krajinu na Videlském sedle půlí silnice. Největší úspěch ale zaznamenal s fotkou zasněženého hřbitova na Rejvízu. „Rejvíz je magické místo. Kolem hřbitova jsem hodně jezdil, lákal mě vyfotit, ale dlouho jsem nevěděl jak. Pak jsem ho jednou viděl v zimě, zkusil jsem záběr z výšky a povedlo se. Muselo to dozrát,“ líčí.

Dron před 12 lety? Úplná novinka

S focením z dronu začínal před dvanácti lety. Tehdy šlo o zcela novou techniku.

„Z práce v Ondřejovické strojírně jsem chtěl odejít a přmýšlel jsem, co budu dělat. Fotil jsem, dělal videa a napadlo mě, že bych mohl pořizovat i záběry z výšky. Byl jsem za mým známým, vášnivým modelářem. Chtěl jsem na model helikoptéry připevnit kameru. Řekl, ať se na to vykašlu, že helikoptéra je náročná na pilotáž a že existují drony. Vůbec jsem tehdy nevěděl, o co jde. Vybral jsem si v e-shopu v USA nějakou stavebnici, která mi připadala dobrá. Došla mi hromada dílů, skládal jsem je asi půl roku,“ popisuje své začátky.

Nyní má v pořadí už čtvrtý dron. Pokrok v oblasti malých, na dálku řízených letounů jde rychle dopředu. „Má první kvadrokoptéra jen letěla a neměla žádné funkce. Dnes už mají drony čidla do všech stran, takže nehrozí srážka, umí kroužit kolem zadaného bodu. Na novém modelu jsou tři objektivy. Přepnete si, jestli chcete fotit širokoúhlým nebo jiným,“ líčí jednapadesátiletý fotograf.

Snímek pro svou potřebu z Jeseníků však už zhruba rok nepořídil.

„Nafotil jsem je ze všech možných stran a řekl jsem si, že bych se mohl zaměřit i něco jiného. Loni jsem projel dvanáct evropských zemí. Francie, Skandinávie, v Rakousku jsem byl u nejvyšší dřevěné rozhledny na světě, v Dánsku jsem u Hamletova hradu čekal na západ slunce, aby byl snímek barevnější,“ míní.

Fotografie z loňských cest nyní kolují Českem na putovní výstavě Evropa z ptačí perspektivy. Do konce prázdnin je k vidění na Chatě Jiřího na Šeráku. V říjnu zavítá do Ostravy, v listopadu do jesenických lázní, na jaře například do Kroměříže. Jedenapůlroční turné zakončí v rodném Rýmařově.

Snímek jesenického fotografa Tomáše Neuwirtha, s nímž uspěl na mezinárodních soutěžíchZdroj: Tomáš Neuwirth

Z evropských snímků sestavil Tomáš Neuwirth i aktuální kalendář, který vydává tradičně každý rok. „Myslel jsem, že objedu půl Evropy a lidi to bude zajímat. Ale evropský kalendář se moc neprodával. Lidé prostě chtějí Jeseníky,“ popisuje svou zkušenost s tím, že v kalendáři pro příští rok se k osvědčenému kraji vrací.

Jeseníky nevídané

Tomáš Neuwirth má aktuálně připravené knížky dvě. Nakladatelství Mladá fronta vydává jeho fotoknihu s názvem Jeseníky nevídané. Padesát autorských snímků doplňují doprovodné texty.

„Náměty na focení na Jesenicku jsou nevyčerpatelné, ale řekl jsem si, že si od něj dám chvíli pauzu. Psaní mě hodně baví a rád bych v něm pokračoval. Abych nefotil na prázdno, musím mít zajímavou myšlenku, co fotit a kde,“ uzavírá oceňovaný autor a naznačil, že by se mohl zaměřit na Rychlebské hory.