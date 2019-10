Někdy to může i bolet. Ohořelé vlasy a jizvy na rukách jsou toho jasným důkazem. Kompenzací těchto útrap z ohnivé show jsou ale rozzářené oči lidí a dlouhé potlesky. Hře s ohněm se věnuje i lovosické duo Tom a Míša, vystupuje po celé republice.

Tomáš Bartoš objevil kouzlo ohnivé show na technoparty. „Jeden kluk tam točil s ohnivou tyčí, upoutalo mě to. Když skončil, tak jsem ho oslovil a on mi ochotně vysvětlil, co a jak se dělá. Trénoval jsem různé sestavy nejprve na sucho a asi až po roce jsem přešel k ohni,“ vysvětlil 26letý Bartoš.

Prvním jeho vystoupením byla vánoční besídka na střední škole. „Doslechl se o tom další učitel, který provázel na zřícenině hradu, a chtěl mě zařadit do mikulášského programu. Za představení na památce jsem dostal tisíc korun a v tu chvíli mi došlo, že se dá ohněm i vydělat,“ dodal.

Polná v plamenech 2019 - Tom a Míša Zdroj: YouTube.com/poviam

Cesta Michaely Beránkové k show byla prozaičtější. Od dětství dělala mažoretku, a když její tehdejší skupině zabývající se fireshow vypadla jedna z účinkujících, tak za ni zaskočila. U ohně už zůstala. Ve dvojici s Tomem působí už třetím rokem. „První vystoupení bylo strašné, spálila jsem si vlasy. Ohně jsem se vždycky bála, ale postupně jsem si zvykla,“ usmála se 19letá studentka ústecké univerzity.

Během roku mají kolem 55 představení. Jde o různé plesy, firemní akce či městské slavnosti. Kromě ohně používají i světelné efekty, vystoupení podbarvují reprodukovanou hudbou. Někdy se při akci dost výrazně zapotí a na vině není ani tak teplo z ohně jako spíše stávkující zvuk. „Spolupráce se zvukařem je pro nás absolutně klíčová. Naše ohnivé rekvizity odpalujeme v přesně daný moment tak, abychom dosáhli kýženého efektu. Několikrát se nám stalo, že jsme na pódiu stáli bez zvuku a museli jsme hodně improvizovat. Nějak jsme to zvládli, ale zpocený jsem byl úplně všude,“ uvedl Bartoš.

Na prvním místě je při jejich ohnivé show bezpečnost. Dvojice používá hořlaviny třetí třídy, například lampový olej. Benzín ani petrolej u nich nehledejte. Když účinkují v interiéru, tak mají domluveno s bezpečnostním technikem, že na chvíli vypne hasičské detektory. „Chováme se tak, abych neohrozili sebe a ani publikum. Když vystupujeme v nějakém sále, tak používáme Remafluid, což je palivo, které hoří zcela bez zápachu a dýmu,“ podotkl Bartoš.

Bez škrábanců na jejich tělech se ale vystoupení občas neobejde. „Nějaké jizvy na rukách mám, několikrát jsem se bouchl tyčí do hlavy. Míša má o dost kratší vlasy, než když začínala. Párkrát ji to sežehlo. Teď už si dává větší pozor,“ doplnil Bartoš.

Potkat tuto mladou dvojici můžete na akcích po celé republice. Nejblíže v regionu vystoupí 23. listopadu v Radovesicích či 1. prosince při rozsvícení vánočního stromu v Dolních Zálezlech. Sledovat je můžete i na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde fungují jako Tom a Míša.