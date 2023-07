Vstup jen na vlastní nebezpečí. Ostrava má místa, kam ani místní nechodí

Festival Colours of Ostrava je akcí, která do města každoročně přitáhne tisíce hudebních nadšenců. Infocentra a radnice se proto předhánějí v reklamě, která místa navštívit. Redakce Deníku na to ale šla obráceně a nabízí seznam míst, kterým by se turisté rozhodně měli vyhnout. Pokud tedy nenatáčí novou řadu seriálu Narcos, nebo si nechtějí v praxi vyzkoušet něco z umění Jackieho Chana. Co patří do pětice zapovězených míst, kam ani Ostraváci nechodí?