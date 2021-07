Vedení hlavního města rozhodlo, že pošle na Moravu specialisty ze záchranky. Oznámil to náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu) a vedení záchranky. „Na základě rozhodnutí hlavního města a náměstka primátora Petra Hlubučka vysíláme na pomoc kolegům ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje tři vozy včetně speciálů Golem a Fénix,“ napsala záchranka na sociálních sítích.

Speciál Golem, který vyrazil na Hodonínsko a Břeclavsko, je určen pro zásahy u mimořádných událostí s větším počtem postižených, kde se předpokládá delší doba zásahu s nutností třídění pacientů a poskytování rozsáhlé přednemocniční neodkladné péče přímo v místě neštěstí. V případě akutního nedostatku intenzivních lůžek jej lze také velmi rychle přestavět na mobilní jednotku intenzivní péče s dvanácti lůžky.

I Fénix je speciálem pro řešení mimořádných událostí. Je určen k zásahům s větším počtem pacientů. U evakuací obydlených objektů slouží i jako dočasné zázemí pro nezraněné osoby, které musí bezodkladně opustit svá obydlí. Vůz může převážet až dvanáct ležících osob nebo tři nemocniční lůžka plně vybavena přístroji intenzivní péče.

Psi z městské policie

V poledne pak pomoc hlavního města okomentoval i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Městská policie posílá na Moravu dva psovody. Tým hasičů z Prahy byl nasazen v Moravské Nové Vsi. A jako podporu jsme vypravili ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi kamion balené vody v sáčcích. Hned v pondělí pak budeme na Radě hlavního města Prahy jednat o finanční pomoci za město," uvedl Hřib.

K pomoci se přidali i hasiči z metropole. „Na Hodonínsko posíláme střední USAR tým. První tým na vyhledávání osob pod troskami domů sebou veze štěrbinové kamery, echolokátory a další zařízení pro vyproštění osob. Na místo postupně vyjede celkem přes 30 speciálně vycvičených hasičů,“ uvedli zástupci HZS Praha.

Druhá část USAR týmu právě vyráží z Prahy, doplní tak průzkumný tým, který jsme vyslali před půl desátou večer.



Celá kolona nakonec čítala devět vozů. Na „palubu“ ještě přijali i psovody a psy z Libereckého kraje. Kromě specialistů má tým k dispozici i speciální vybavení pro sutinové vyhledávání a stabilizaci budov. USAR tým je vyhledávací a záchranný tým do obydlených oblastí a většina z Čechů zná jeho nasazení hlavně v zahraničí.

Pomoc kromě jednotek záchranářů a také jednotlivců s nabídkami finanční i materiální pomoci začaly hlásit i pražské firmy. Například on-line obchod Rohlik.cz. Do postižených oblastí ráno dovezl potraviny. „Mrzí nás, v jaké situaci se ocitli lidé na Hodonínsku a Břeclavsku. Chceme pomoci, proto ráno zavezeme do postižených oblastí základní potraviny i dětské potřeby. Mimo jiné do Hrušek nebo Hodonína,“ objevilo se na twitterovém účtu on-line supermarketu.

Přidávají se iměstské části. Například radní městské části Praha 2 schválili poskytnutí finančního daru čtyřem moravským obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, které nejvíce postihlo tornádo. Okamžitou pomoc ve výši 50 000 korun dostanou obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice.

Praha 5 zatím zjišťuje, jak co nejlépe pomoci a radnice vyzvala veřejnost k darům přes ověřené sbírky. "Drazí sousedé, intenzivně řešíme formu pomoci, kterou můžeme poskytnout vesnicím a lidem zasaženým tornádem. Svoláváme mimořádnou radu MČ a komunikujeme s ostatními zainteresovanými subjekty, které zajišťují pomoc," uvedla radnice na Facebooku.

Čtyři nejpostiženější obce obdrží od Prahy 6 mimořádný dar. Celková výše daru činí 200 tisíc korun. O této pomoci na svém mimořádném jednání dnes rozhodli radní Prahy 6. „Současně jsme rozhodli o svolání mimořádného zastupitelstva v nejbližším možném termínu, kde bychom měli jednat o významně větší pomoci, finanční i materiální,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.