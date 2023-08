Mapa území, kudy v neděli večer prošlo tornádo. Pás se táhne jižně od Nymburka a severně od Sadské.Zdroj: se svolením Czech Thunderstorm Research Association

Zárodek tornáda vznikl velmi pravděpodobně na úrovni Kerského lesa. Rotující základnu supercely pozorovali lidé například z Chrástu nebo Kostomlat nad Labem. „Při postupu nad les mezi Sadskou a Písty vzestupný proud výrazně zesílil a vytvořil větrný vír, takzvanou trombu, která však nedosahovala zemského povrchu. Silnou rotací základny vznikaly dle videí i krátkotrvající sekundární víry,“ uvedl Robin Duspara z Czech Thunderstorm Research Association. Tato organizace od pondělí mapovala průběh tornáda a podařilo se jí zrekonstruovat jeho celou trasu včetně následků.

V neděli večer kolem půl osmé se prohnalo Nymburskem tornádo:

Zdroj: Lubomír Huljak

První mírné škody tedy tornádo způsobilo v Kerském lese. Pak ale začalo zesilovat a patrně největší sílu mělo v době, kdy dorazilo k výrobním halám firmy Temac ve Zvěřínku. Odneslo plechové střechy z dvou budov. Jeden plech byl mrštěn do vzdálenosti až 300 metrů a další silou větru porazil i lampu. „V době největší síly dosahovalo tornádo stupně IF 1-, což řádově odpovídá rychlosti větru kolem 130 kilometrů za hodinu,“ řeklo Deníku Robin Duspara. Stupeň IF 1- je přitom čtvrtým stupněm ve dvanáctistupňové škále. Řadí se tedy k těm relativně slabším, nicméně i v této síle dokáže způsobit značné materiální škody.

Poškozené střechy, poletující kryt bazénu

Tornádo po průchodu areálu Temacu zesláblo a lehce poškodilo zahrady budov východně od firmy. Dokázalo například převrhnout konstrukci trampolíny. Další potvrzený kontakt se zemí hlásí z Chvalovic, kde živel vyvrátil lípu u autobusové zastávky. V oblasti Labe se tornádo opět spustilo k zemi a svědci popisují sloupec, který doslova vysával vodu z řeky na úroveň stromů.

Řádění tornáda ve Velkém Zboží:

Zdroj: Jaroslav Vejtruba

Hned za řekou zamířilo do části Velkého Zboží. I tam páchalo materiální škody. Poškodilo tři střechy na domech, způsobilo škody na zahradách, z nichž například létaly kryty bazénů nebo židličky. Dokázalo také porazit další strom, konkrétně ořech. „Nakonec zamířilo ke Křečkovu, kde jeho stopa definitivně mizí,“ doplnil Duspara.

Škody v Temacu jdou do desítek milionů

Platí tak konstatování, že největší škody živel způsobil ve firmě Temac. Úklid a opravy dvou poškozených hal vyjdou podle správce objektu Pavle Bartoníčka řádově na desítky milionů korun.

Takto to vypadalo po průchodu tornáda mezi halami ve firmě Temac:

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„V jedné z nich se běžně pracovalo, to teď není možné. Druhá hala sloužila jako skladovací. Věci z ní budou převezeny na jiné místo,“ řeklo v pondělí správce. Podle dalších informací kromě materiálních škod nezpůsobilo tornádo nikomu žádné zranění.