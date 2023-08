Své o tom ví například mladá obyvatelka domu, kam střecha ze sousední stodoly dopadla. Redakci Ústeckého deníku se představila jako Markéta. „Vůbec jsme to nečekali. Koukali jsme z okna, jak lítají kusy stromů a najednou střecha. Bylo to hrozně rychlé," líčila nepříjemný zážitek mladá maminka. „Narazila do domu a zůstala viset za okapní římsu. Druhý konec se opřel o auto. V noci jsme měli strach, aby nepřišel další poryv a neodneslo to tu střechu ještě jinam," zmínila noční obavy.