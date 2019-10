„Ukážeme, jaké bylo Československo v osmdesátých letech a jak fungoval či nefungoval systém, aby mladí pochopili, proč to skončilo událostmi 17. listopadu na Národní třídě,“ nastínil muzejník Jiří Kopica.

Návštěvníci, kteří zavítají do hlavní budovy muzea na Palackého ulici, se rozdělí do skupin a postupně budou procházet sedm kójí vybavených například jako studentský pokoj za socialismu nebo pracovna estébáka. V každé z nich mají splnit jeden úkol, v čemž jim pomůže i pečlivé čtení informačních panelů. Pokud uspějí, získají po klíči a na závěr si zazvoní celým svazkem na Národní třídě, v níž se promění jedna část muzea. Atmosféru tam podkreslí do tmy blikající maják a původní záznam z policejního zásahu.

Koho úniková hra neláká, může si místnosti projít jako klasickou výstavu, kde si přečte informace z panelů a prohlédne dobové snímky. Část z nich pořídil fotograf muzea Hugo Sedláček. Ukazují, jak v Krušných horách vlivem kyselých dešťů umíraly smrkové lesy, listopadové demonstrace v Chomutově i v Praze a první svobodné volby v červnu roku 1990.

Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 19. října v 15 hodin v kostele sv. Kateřiny. Při té příležitosti bude odhalen Obelisk pravdy a lásky s jedinečným otiskem dlaně Václava Havla. Dílo vytvořil klášterecký sochař Karel Meloun, který Havlův otisk získal při jeho návštěvě Chomutova v době, kdy byl více než měsíc prezidentem.

„Dílo je nikoli politickou, ale duchovní záležitostí, proto se jmenuje Obelisk pravdy a lásky JHVH. Obsahuje originální atributy proroka světské pravdy a lásky Václava Havla,“ upřesnil umělec. Dílo sestávající z pískovcového podstavce, obelisku z antikora a bronzového otisku dosahuje váhy téměř pěti metráků. Jeho odhalení doplní výstava fotografií dokumentujících Havlovu návštěvu Chomutova.

Výstava v hlavní budově muzea i obelisk v kostele sv. Kateřiny budou přístupné až do 1. února.