Být rybářem nebo náhodným kolemjdoucím, který se přišel pokochat pohledem na poklidnou hladinu tovačovských jezer, možná se trochu leknu.

Z pohodové siesty totiž v úterý dopoledne vytrhli návštěvníky policisté, kteří se nečekaně vynořili z houští v doprovodu novinářů. Policejní akce s názvem Voda 2020 - Tovačovská jezera odstartovala - na souši i ve vodě.

Kontroly na tovačovských jezerech, pro která se mezi místními vžil název Donbas, se staly letním evergreenem. Policisté k nim mají důvod. Už v minulosti totiž hříšníkům, kteří se přijeli zchladit ve zdrojích pitné vody, rozdávali pokuty.

Koupačka ve zdroji pitné vody?

Přestože jezera Tovačov I - sever a Troubky II slouží jako zásobárna pitné vody pro Přerovsko, milovníkům léta to nevadí. Klidně se namažou opalovacím krémem a navonění skočí do studených vln.

Odlehlejší zákoutí zase slouží odvážlivcům, kteří se chtějí vykoupat bez plavek.

Časté je i porušování zákazů vjezdu, krádeže v zaparkovaných autech nebo strhávání cedulí, upozorňujících na zákaz koupání. Ze čtyř tovačovských jezer je povoleno koupání jen v jediném. A policisté jen loni oznamovali dvanáct přestupků na Báňský úřad, který rozhoduje o výši pokuty.

Akce startuje u Skašovského jezera, ve kterém probíhá těžba písku.

„Na koupání to dnes nevypadá, takže se zaměříme na odhalování přestupků u vody - pytlačení, neoprávněný vstup do ochranných pásem vodního zdroje a do důlního díla, kde probíhá těžební činnost,“ vysvětluje vedoucí obvodního oddělení policie v Kojetíně Kamil Jarušek. Za neoprávněný vstup mohou hříšníci vyfasovat pokutu až 15 tisíc korun.

První domluva, pokuta až na druhém místě

Zmapovat chování návštěvníků tovačovských jezer je poměrně náročné.

„Terén je místy nepřístupný, takže využíváme čtyřkolku a máme možnost kontrolovat okolí i ze člunu ve vodě,“ popisuje. Vyrážíme na jezero v policejním člunu, který využívají záchranáři napříkad při povodních.

„Je to stabilní loď, vyplněná pěnou, takže by se mělo jednat o nezničitelné a nepotopitelné plavidlo. Člun je poháněný osmdesátikoňovým motorem a jeho výhodou je odolnost - dá se najet špicí na břeh, snadno se spouští a je s ním snadná manipulace. Má minimální ponor a dostatečný výkon na to, aby si poradil i s proudem,“ představuje stroj Antonín Tala z pohotovostní eskortní policie.

Brázdíme po jezeře ve snaze dopadnout škodnou a zachytit jakýkoliv nelegální pohyb. Na vodní ploše totiž platí zákaz koupání i zákaz jízdy motorových vozidel, protože se jedná o důlní dílo a probíhá tu těžba.

„Koupání je tady hodně nebezpečné, protože se ve vodě nacházejí lana, která kotví plavební stroje a těžební zařízení. Břehy jdou navíc strmě dolů, takže jsou tu nebezpečná místa. Přestože je voda krásná a čistá, je rizik více a nestojí za to je pokoušet,“ upozorňuje.

Hříšníkům se většinou policisté snaží domluvit a vysvětlit jim, proč se ve vodě nemohou pohybovat. Pokuta je až na druhém místě.

"Jen ať sem chodí častěji"

Po celou dobu plavby uprostřed nádherné přírody potkáváme pouze skupinku rybářů, která už od břehu hlásí, že má všechny potřebné doklady v pořádku. Přesouváme se tedy - tentokrát už autem - k dalšímu jezeru, kde platí zákaz koupání.

„Dostali jsme hlášení od hlídky na člunu, že se tady pohybují nějaké osoby, takže je jdeme zkontrolovat,“ oznamuje policista. Vyrážíme za ním do terénu a u břehu nás vítá trochu rozpačitě jeden z místních rybářů. Není tu poprvé a předkládá hlídce rybářský lístek i povolenku. Doklady má v pořádku.

Kontrola mu nevadí. „Jen ať sem chodí častěji. Před dvěma lety jsem tu měl zaparkované auto, rozbili mi sklo a sebrali peněženku. Měl jsem škodu za 10 tisíc škodu,“ postěžuje si nahlas František Hloušek.

„Mám povolenku na celou republiku, takže můžu chytat ryby kdekoliv. Už jsem tu chytl kapry a amury vždycky lákám na mirabelky,“ prozrazuje.

Annínské jezero: jediné povolené koupání

Poslední zastávka je u Annínského jezera, ve kterém se lidé mohou koupat. Do vody to ale nikoho neláká, a tak potkáváme zase jen rybáře. „Provozní řád“ si poctivě nastudoval.

„Správně by se mělo koupat jen na pláži - ve vodě je natažené lano, za které se už nemůže,“ ukazuje rukou.

Z obklopení policistů ho vysvobozuje kapr, který právě zabral. Sedne se synem do člunu a vyráží na jezero.

S výsledkem zátahu jsou policisté spokojení - prohřešků bylo totiž minimum.

„Během akce jsme zkontrolovali 43 osob, z toho tři vůdce plavidla, třináct rybářů a deset cizinců. Zjistili jsme pouze jeden přestupek. Na plavce jsme nenarazili,“ shrnuje policista Kamil Jarušek.

Ve srovnání s minulými lety tedy na jezerech panuje relativní klid. Nutno však dodat, že prázdniny jsou teprve na začátku.