Tomáš Tožička nebude kandidovat na senátorské křeslo na Teplicku za Pirátskou stranu. Uvedl to web politické strany. Informaci o stažení kandidatury už zmocněnec pirátské strany podal na teplický magistrát.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Kugler

O odstoupení požádalo Tomáše Tožičku republikové předsednictvo Pirátů. A to s tímto odůvodněním: „Zvolená forma vyjádření na sociálních sítích k operaci Lité olovo z roku 2009, jakkoliv odmítáme, že by byla projevem antisemitismu, není pro Piráty přijatelná,” uvedlo předsednictvo. Jde o Tožičkovo 11 let staré vyjádření k tehdejším událostem ve světě, které se na sociálních sítích opětovně objevilo po zveřejnění kandidatury.