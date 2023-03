„Navíc cestou do města zavřeli i obchod Hruška. A tak se dají koupit věci trafikové až v Lidlu, což je z některých domů v okrajové části i přes dva kilometry,“ poznamenal černovírský patriot.

Jízdenky na MHD sice má v nabídce místní prodejna potravin, ale jak prodavačka vietnamského původu potvrzuje, ne vždy. „Noviny nemám, jízdenky občas,“ sdělila prodavačka.

Trafika v Černovíře je od 1. února letošního roku uzavřena, 1. března 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Novinové stánky v Olomouci dříve stávaly téměř na každém rohu, ale za posledních 20 let jich citelně ubylo.

„Když jsem šla z Čajkovského na Jánského do práce, cestou jsem míjela tři trafiky. Nezůstala ani jedna. Noviny si kupuju jen občas v supermarketu,“ svěřila se třiasedmdesátiletá Olomoučanka, když se ve středu dopoledne na chvíli zastavila u podchodu u tramvajové zastávky Pionýrská, kde stávala trafika.

Dnes je místo u plakátovací plochy prázdné. Na dlažbě je bílou barvou vyznačené parkoviště pro sdílené koloběžky a kola.

Důvody, proč tradiční novinové stánky skončily, jsou různé, ale jeden jmenovat je společný – klesající tržby. Noviny a časopisy se už tolik neprodávají, na tabákových produktech jsou nízké marže.

Navíc vzrostl význam těch, které jsou umístěny v obchodních centrech.

Cukrovinky i nabíječky

V ulicích krajského města tak zůstávají stánky jen na nejfrekventovanějších místech, například v Jeremenkově ulici u hlavního vlakového nádraží nebo na rohu v Krapkově ulici, a provozovatelé více sází na doplňkový prodej.

V trafikách tak lze běžně koupit alkohol, kávu, cukrovinky, drogistické zboží, hračky nebo čerstvé koláče. „Vždyť to vidíte: hračky, cukrovinky, nápoje, nabíječky,“ představovala sortiment „novinového“ stánku usměvavá prodavačka Věra Rybová.

Stánek v Jeremenkově ulici u hlavního vlakového nádraží má na povel usměvavá paní Věra Rybová, kterou Olomoučané znají z trafik U botanické zahrady, na tržnici nebo autobusového nádraží. Všechny skončily, 1. března 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

U vlakového nádraží působí osmým rokem. Dříve se s ní Olomoučané mohli setkat v trafikách U botanické zahrady, na tržnici nebo na autobusovém nádraží. „Mám to jako zábavu k důchodu. Kontakt s lidmi miluju. Na uživení to moc není. Zlaté časy jsou pryč,“ svěřila se žena, která v novinových stáncích strávila přes 30 let života.

U stánku na jednom z nefrekventovanějších míst v Olomouci je podle Věry Rybové fronta nejen v pět ráno, kdy otevírá, ale průběžně i během dne.

„Ráno frčí noviny a cigarety. Přes den jízdenky na MHD. Dříve jsme jich prodali tisícovku, kvůli automatům a placení přes mobil to spadlo. Tržby z tabákových výrobků sice nejsou nic moc, ale lidé se kouření nevzdají, i když zdražuje. Nevidím to černě. Nějak to ještě pár let půjde,“ uzavřela optimistka.