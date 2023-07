V pátek 28. července se blízcí rozloučí s pětadvacetiletou Terezou Stačinovou, která zemřela po vážně nehodě na své motorce. Otec Terezky na sociálních sítích vyzval motorkáře, aby v pátek přijeli do Přelouče, kde se bude konat pohřeb. „Byla jednou z vás, na motorce jezdila od 16 let," napsal.

Otec zesnulé Terezky Stačinové na sociálních sítích vyzval motorkáře, aby v pátek přijeli do Přelouče, kde se bude konat pohřeb. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Neuplynuly ani dva měsíce od tragické smrti osmnáctileté motorkářky Anety z Perálce u Skutče, se kterou se přijelo rozloučit kolem třinácti stovek motorkářů z celé republiky i zahraničí. Nyní se motorkáři na Pardubicko svolávají znovu. Tentokrát se chtějí rozloučit s teprve 25letou Terezou Stačinovou, která před pár dny zemřela po vážné nehodě na své motorce.

Mladá dívka na motorce jezdila od svých 16 let. Láska k motorkám se jí však stala osudnou. Život jí vzala tragická srážka se zvěří. Motorkářka havarovala 22. července odpoledne mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lovčicemi na svém motocyklu značky Kawasaki. Vážně zraněnou dívku transportoval vrtulník do nemocnice, kde na následky zranění zemřela.

„V katastru obce Lovčice na silnici II/611 v sobotu krátce po 14.30 náhle vyběhl z pravého silničního příkopu srnec přímo do jízdní dráhy motocyklu, který řídila 25letá žena. Vlivem střetu řidička spadla na silnici a motorka zajela do příkopu, kde narazila do stromu. Žena byla s vážným zraněním letecky transportována do nemocnice, kde po několika hodinách bohužel zemřela,“ popsala nehodu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Byla jednou z vás

Vyznavači dvou kol ztratili dalšího milovaného motorkářského ducha. Pohřeb 25leté Terezky tak bude doprovázen rachotem motorů. Její zarmoucená rodina si přeje, aby ji na poslední cestu doprovodil zvuk motorek, který tak milovala. Otec Terezky na sociálních sítích vyzval motorkáře, aby v pátek přijeli do Přelouče, kde se bude konat pohřeb.

Poslední rozloučení s Terezkou se koná v pátek 28. července od 10 hodin v Přelouči.Zdroj: archiv rodiny

„Byla jednou z vás, na motorce jezdila od 16 let. Nehoda se jí bohužel stala osudnou, v noci nás opustila. Chtěly bychom se s ní s rodinou rozloučit ve velkém stylu a se ctí. Rozloučení bude v pátek v 10 hodin. Kdo bude moci, může přijet, ať naposledy uslyší pořádný rachot mašin,“ vyzval motorkáře otec Petr Stačina.

Motorkáři se tak znovu smutně svolávají k poslednímu rozloučení s mladou dívkou. Už nyní jsou pod výzvou přes dvě stovky komentářů, které projevují hlubokou soustrast s rodinou z Přeloučska. „Je mi to hrozně moc líto. Terezka byla skvělý a hodný človíček. Upřímnou soustrast celé rodině,“ okomentovala zprávu jedna z uživatelek na sociální síti.

Poslední sbohem se uskuteční v pátek 28. července v 10 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Přelouči.