Hořící svíčky, plyšáci, autíčko, kříže i květiny přibyly na pietním místě ve Slaném na autobusovém nádraží, kam lidé přicházejí od úterního večera uctít památku sedmiletého prvňáčka z 2. Základní školy ve Slaném na Komenského náměstí, který zemřel, poté co ho na zastávce srazil autobus.

Na škole ve Slaném, kterou prvňáček navštěvoval, zavlál již černý prapor. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„V úterý jsem se vracel z práce a viděl, co se na autobusovém nádraží stalo. Sám jsem otcem tří školních dětí, tak vím, jak hrozná to musí být ztráta pro rodinu. Hned první den jsem přinesl svíčku na místo události a pak začali přinášet svíčky i další lidé," řekl ve středu odpoledne Bartosz Istelski, svářeč z Polska, který žije už šest let v Čechách. Uctít památku chlapce přišel i dnes.