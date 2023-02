Do obrovské formy proudí množství rozžhaveného železa. Jsou ho tři tuny a náročnou práci řídí sám majitel slévárny. „Když bylo tekuté železo nalito do formy stojícího válce, utvořil se náhle prudce do stropu vyrazivší gejzír, jehož ústí byla forma. Tekutý železný déšť rázem pokropil všechno ve slévárně, přirozeně i dělníky, kteří byli kolem,“ popsaly Lidové noviny příští okamžiky, které se odehrály v Breitenbachově slévárně ve Velkém Meziříčí přesně před sto lety.