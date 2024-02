Kolize kamionů pod viaduktem v Lubech jsou velmi časté, ne nadarmo se mu přezdívá Klatovská gilotina. Někteří řidiči kamionů tam zajedou a vycouvají, jiní tam uvíznou. Nyní však došlo již na nejhorší a nedbalost zaplatil svým životem nevinný člověk . To opět nadzvedlo mnoho lidí, kteří si na situaci již roky stěžují. Navrhují mnohá opatření, aby se tyto nehody neopakovaly. Po opatřeních volá i vedení města. „Město není správcem ani silnice 1. třídy, ani onoho mostu. S ohledem na opakované kolize jsme jejich správce žádali o úpravy již v roce 2020. A znovu požadujeme například instalaci zařízení optické kontroly výšky vozidel,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Kamion se nevešel pod viadukt, utržená konstrukce zabila člověka:

Tragická nehoda na Klatovsku: Konstrukce z kamionu spadla na vůz, jeden mrtvý

Správcem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic, které zatím žádná opatření ale neplánuje, spoléhá na nový obchvat. „Ač mě následky dopravní nehody velice mrzí, není mnoho možností, jak by ŘSD mohlo situaci na stávající silnici I/27 vyřešit. V obou směrech jsou řidiči dopravními značkami zakazujícími vjezd vozidel s výškou nad 3,7 metru opakovaně upozorňováni. Upozornění na maximální možnou výšku vozidla je pak umístěno i na samotném viaduktu. Poměrně často se však stává, že řidiči zmíněné dopravní značení nerespektují. Bohužel neexistuje jednoduché řešení, které by podobu viaduktu a jeho výšku změnilo,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

ŘSD spoléhá na to, že výrazně pomůže obchvat Klatov, který bude letos otevřen. „Veškerá tranzitní doprava by měla být touto stavbou odkloněna i mimo městskou část Luby. Dopravní komplikace způsobené železničním viaduktem by tak měly být minimalizovány,“ uzavřel Koloušek.