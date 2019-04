/VIZUALIZACE/ Praha zatím neplánuje rozvoj tramvajových tratí do dalších míst Středočeského kraje. Vedení hlavního města počítá jen s prodloužením kolejí z Kobylis do Zdib, tramvaje do Jesenice či Průhonic zatím nepojedou. Magistrát ovšem bude řešit změnu územního plánu tak, aby mohla být prodloužena trať ze Spořilova na Jižní Město.

Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou vypracoval pražský dopravní podnik (DPP), nicméně zahrnuje stavbu tří desítek tratí včetně do Jesenice či Průhonic. Avšak podle Filipa Jiříka z dopravního podniku tyto záměry zůstaly ve stádiu územních rezerv. Co se týče tramvaje do Zdib, letos by se měla zahájit projektová příprava.