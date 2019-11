Olomoučtí radní schválili v pondělí při třetím čtení návrh rozpočtu na rok 2020. S prodloužením tramvajové tratě na Nové Sady a s moderním odpadovým centrem ve Chválkovicích se v něm zatím nepočítá.

„Tyto dvě důležité a dlouhodobě připravované investiční akce budou ještě posouzeny z hlediska financovatelnosti. Pro příští rok je mimořádný objem investic, sešly se projekty za téměř 600 milionů korun. Pokud bychom zařadili ještě prodloužení tramvajové tratě a výstavbu odpadového centra, překročili bychom rozpočtové možnosti města,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Zároveň nevyloučil, že se na obě nákladné investice podaří zajistit peníze v dalších letech. „Pokud najdeme způsob, jak tyto projekty financovat, vždy je možnost je zařadit do rozpočtu dodatečně. V této chvíli ale snažíme být zodpovědní a plánovat investice s ohledem na možnosti města. Byť obě zmíněné investiční akce považujeme za důležité, není možné ufinancovat všechny projekty, které se sešly. A to ani za situace, že si na ně město vezme úvěry,“ konstatoval primátor.

Na jaře se mělo začít stavět

V květnu letošního roku město oznámilo, že stavba druhé etapy tramvajové tratě začne v březnu 2020. Náklady měly dosáhnout přibližně 470 milionů korun, počítalo se také s dotacemi z Evropské unie, které měly pokrýt až 85 procent výdajů.

Obyvatelé sídliště Nové Sady se od konce roku 2013 tramvají dostanou do Trnkovy ulice. Nová trať o délce 1 300 metrů má mít zastávky v ulicích Zikova, Rožňavská a U Kapličky.

V názorech na to, zda tramvajovou trať o více jak kilometr prodloužit, zatím nejsou obyvatelé Nových Sadů podle předsedy komise tamní městské části Jaroslava Krátkého zcela jednotní.

„Někteří tvrdí, že to nemá logiku a že jim úplně stačí autobusy. Jiní argumentují tím, že by se domů dostali rychleji, protože tramvaje nemusejí v ranních a odpoledních špičkách stát v dopravních zácpách. Třetině místních obyvatel je to úplně jedno. Komise necítí žádný velký tlak občanů na to, že by se nová trať musela budovat,“ popsal rozdílné názory lidí ze sídliště Jaroslav Krátký.

Hrozí kolaps odpadového centra

Záměr na stavbu nového odpadového centra v městské části Chválkovice zveřejnilo město letos v srpnu. Tamní sběrný dvůr a třídící linka na separovaný odpad už jsou na hranici životnosti a kapacitně nedostačují potřebám města.

„Kolaps dotřiďovací linky a sběrného dvora nemůžeme připustit. Musíme rychle začít budovat nové centrum, na nějž potřebujeme překlenovací úvěr,“ oznámil tehdy primátor Miroslav Žbánek.

Součástí areálu má být také takzvané Re-Use centrum se školicím zázemím, sběrovým dvorem a třídící linkou. Re-Use centrum bude místem se zpětným odběrem výrobků, podobné dosud v Olomouci neexistuje. Město by mělo ze svého rozpočtu zaplatit 120 milionů korun, dalších až 80 milionů korun by mohlo získat z dotací.

Ani výstavba moderního odpadového centra, nové třídící linky a vybudování takzvaného Re-Use centra zřejmě zcela nepokryje skutečné potřeby města na rozvoj odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

Každoročně se v Olomouci vyprodukuje téměř 36 tisíc tun odpadů. Z tohoto množství představuje 16 tisíc tun komunální odpad, zbytek tvoří využitelný odpad. Do budoucna proto radnice ještě zvažuje vybudování nového sběrného dvora v městské části Nové Sady.