Tam, kde se střetávají zájmy vlastníků. Pohne město s tramvají do Suchdola?

Nový Sedlec je nesourodá oblast na severním okraji metropole a levém břehu Vltavy. Lokalita zasahuje do tří různých městských částí (Praha 6, Praha-Suchdol a Praha-Lysolaje) a také kvůli tomu se dlouhodobě nedaří najít shodu, jak by se mělo území dále rozvíjet. Magistrát hlavního města dlouhodobě plánuje vznik nové čtvrti podél tramvajové trati z Podbaby na Suchdol. Institut plánování a rozvoje (IPR) má nyní do městské rady za úkol vypracovat urbanistickou studii.

Nový Sedlec v novém. Budoucnost lokality na severu Prahy navrhne IPR v urbanistické studii. Pomoci by měla i o rok a půl zrychlená změna plánu. | Foto: IPR Praha