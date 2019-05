/FOTOGALERIE/ Tramvaj, která se v dubnu srazila v brněnské Křenové ulici s trolejbusem, opět vyjede do ulic. Trolejbus je natolik zničený, že ho po vyšetřování zlikvidují.

V současné době se opravuje celá zasažená část tramvaje. „Jde o náročnou rekonstrukci na úrovni celkové opravy vozu. Podle našich odhadů by se mohla tramvaj vrátit do provozu do konce srpna,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.