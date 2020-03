Tramvaják z Ostravy přiměl řidiče nosit roušky. S kolegy je i vyrábí

David Magdolen řídí v Ostravě tramvaj už sedmnáct let, ale za tu dobu nezaznamenal žádnou situaci, podobnou té stávající mezi lidmi pozoruje zvýšenou solidaritu, kterou sám preferuje. Byl to ostatně on, kdo kolegy řidiče přiměl nosit ochranné roušky.

Řidič Dopravního podniku Ostrava David Magdolen poskytl Deníku rozhovor, 20. března 2020. Vláda ČR vyhlásila dne 15. března 2020 celostátní karanténu kvůli zamezení šíření novému koronavirové onemocnění (COVID-19). | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Byť si před čtyřmi lety udělal řidičák i na autobus, kde občas vypomáhá, tramvaj je jeho druhým domovem. A přestože dopravnímu podniku kvůli pandemii nyní chybí asi 250 řidičů, David Magdolen zůstává vždy připraven vyrazit po kolejích až na konečnou. PODÍVEJTE SE: Úsměv tramvajím zakryly roušky, Ostravě chybí na 250 šoférů Přečíst článek › „V létě máme bezmála čtyřicetistupňová horka, v zimě odklízíme sníh z výhybek. Koronavirová pandemie se ničím zásadně nevymyká, tedy vyjma zavedení bezpečnostních opatření, která je nutné svědomitě dodržovat,“ říká sympatický tramvaják. Národ švejků Největší rozdíl je podle něj nyní v tom, že jezdí zlomek lidí; kdo může, zůstává doma. „Provádělo se sčítání a obsazenost dané tramvaje je nyní asi deset až dvacet procent její kapacity. V davu by to bylo něco úplně jiného, ale absence většího počtu lidí alespoň vyvažuje strach z pandemie,“ říká Magdolen a ihned dodává: „A ten já nemám!“ ROUŠKOMÁNIE v kraji: Vyrábíte doma roušky? Podělte se s námi o jejich fotky Přečíst článek › Nyní se podle něj projevuje i to, že jsme národ Švejků. „Dokážeme si dělat z některých věcí legraci a snažíme se situaci odlehčit. A při svědomitém jednání v tom nevidím problém. Není dobré situaci vyostřovat,“ říká muž, který šel ve svědomitosti v souvislosti s koronavirem všem svým kolegům příkladem. Roušku měl první Byl to právě David Magdolen, kdo nejen na sociálních sítích inicioval kampaň Jedeme v tom s vámi, a přiměl tak své kolegy nosit svědomitě roušky ještě ve chvíli, kdy to nebylo povinné. „Potěšilo mě, když mi z osobního profilu poděkoval i náš pan ředitel Morys. Ostatně od vedení máme v této nelehké chvíli velkou podporu. Sám pan ředitel natočil na YouTube medailonek, kde říkal, jak si nás váží,“ těší Davida Magdolena. A kdo nařízení nosit roušku nedodržuje, zadělává si podle něj na problém nejen u strážců zákona, ale i mezi cestujícími, kteří v nelehké době drží při sobě. „Zrovna teď ve čtvrtek jel v tramvaji pán bez roušky, cestující ho zkrátka slovně ‚vysadili‘. PODÍVEJTE SE: Jsme furt "kraj razovity", takto si tu propagujeme roušky Přečíst článek › A pár dnů nazpět nechtěla paní nastoupit do tramvaje, dokud jsem nevykázal jiného cestujícího bez roušky ven,“ zmiňuje některé z poznatků posledních dní, byť jde jen o jednotlivé případy. Téměř všichni cestující jsou podle něj v této době nanejvýš svědomití. Kdo neřídí, šije roušky A jak probíhá jeho pracovní den mimo tramvaj? „Ráno přijdeme, změří nám teplotu, a když nejsme na cestě, řešíme s kolegy ve vozovně na Plynárnách roušky. Máme totiž skupinku někdo shání materiál, někdo šije… Snažíme se zásobit rouškami co nejvíce lidí. Máme čtyři až pět šikovných holek, které dokážou ušít dvacet až padesát roušek za den.“ Davide Magdolene, víc takových, jako jste vy!

