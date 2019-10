„Rok 2003 byl takový poslední šťastný bod, kdy jsme dokázali postavit novou tramvajovou trať na Barrandov. Od té doby bohužel žádná jiná tramvajová trať, až na krátká prodloužení v nových smyčkách Radlická a Podbaba, nebyla postavena,“ konstatoval primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Petr Hlaváček (TOP 09/Spojené síly pro Prahu), primátorův náměstek zodpovědný za územní rozvoj, doplnil, že během vlády komunistické strany došlo ke stavbě metra a s tím souvisejícím úpadku a rušení tramvajových tratí.

„Za minulého režimu byly tramvaje dlouho v nemilosti. Vedení dopravního podniku mělo tehdy vizi, že by bylo skvělé dopravu zajišťovat převážně metrem a autobusy,“ řekl Hlaváček.

Představitelé magistrátu v pondělí prezentovali novou studii na připravovaný návrat tramvají na Václavské náměstí. Večer pak v Centru architektury a městského plánování (CAMP) hovořili o dalších projektech.

Praha jako tramvajová velmoc

Se svými 850 vozy má české hlavní město třetí největší flotilu tramvají na světě - po Moskvě a Budapešti.

Jakub Zajíček z magistrátního Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) veřejnost seznámil s ambicí Prahy vytvořit do roku 2030 téměř dvacítku nových tratí o celkové délce 37,4 kilometru. Všechny by podle propočtů vyšly městskou kasu na 13,6 miliardy korun.

Ani jedno číslo však pravděpodobně dodrženo nebude. Zajíček ovšem tvrdí, že i když se zdá v této tramvajové „době temna“, že se nic neděje, tak se děje - ale takzvaně „pod pokličkou“.

IPR proto prostřednictvím Zajíčka pak představil čtyři nové tratě o celkové délce 6,9 kilometrů, které mají k realizaci nejblíž.

Divoká Šárka - Dědinská

Délka: 2,4 kilometru. Náklady: 893 milionů. Dokončení: 2022.

Prodloužení kolejí až do oblasti sídliště Na Dědině je připravováno už od osmdesátých let minulého století. Obyvatelům by měla zajistit rychlejší cestu na nejbližší metro, tedy do stanice Nádraží Veleslavín. Tramvaje navíc mají větší kapacitu než autobusy, které Dědinu obsluhují nyní.

Hlavní město plánuje vystavět na Dědinské rovněž parkoviště P+R. Magistrát v tiskové zprávě navíc oznámil, že při stavbě minimalizuje kácení stromů - naopak ještě z celkového počtu 78 původně plánovaných vysazených stromů je nyní navrženo o sto víc.

Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec

Délka: 1,9 kilometru. Náklady: 691 milionů. Dokončení: 2021.

Stávající trať by měla být prodloužena ze zastávky Sídliště Barrandov až do katastru Slivence. Nová trasa souvisí se stále se rozvíjející bytovou výstavbou na západním okraji Barrandova.

Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)

Délka: 2,1 kilometru. Náklady: 500 milionů. Dokončení: 2021.

Tramvajová trať končící v Modřanech (zastávka Levského) se prodlouží přes nové zastávky Modřanský vodojem, Observatoř Libuš a Sídliště Libuš do stanice Libuš.

Až bude zprovozněna připravované linky metra D (první úsek by měl být hotový nejdříve v roce 2025), měla by u stanice Libuš vzniknout také plnohodnotná tramvajová smyčka.

Ale k prodloužení tramvajové trati dojde s největší pravděpodobností dříve. Tramvajové vozy by tam dočasně jezdily v úvraťovém režimu - obracet se tedy budou couváním z jednoho ramene trati do druhého.

Smyčka Depo Hostivař

Délka: 0,5 kilometru. Náklady: 168 milionů. Dokončení: 2021.

Tento projekt by měl cestujícím zlepšit přestup mezi tramvajovou dopravou a metrem, do budoucna by u hostivařského depa měla vyrůst také železniční zastávka Praha - Depo Hostivař. Nové tramvajové obratiště by také mohlo nahradit to nynější v Černokostelecké. Investiční odbor magistrátu řeší ještě výstavbu parkovacího domu P+R.

Smyčka Zahradní Město

Délka: 0,3 kilometru. Náklady: 120 milionů. Dokončení: 2021.

Už teď probíhá modernizace železniční trati z Vršovic do Hostivaře pod taktovkou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Hlavní město připravuje novou tramvajovou smyčku Zahradní Město, která by měla navázat na přestupní terminál ve vlakové zastávce Nádraží Zahradní Město.

Radní pro dopravu Scheinherr ještě zmínil chystaný projekt Dvoreckého mostu, který počítá i s tramvajemi. Propojení Prahy 6 a Prahy 8, na které směřoval jeden z dotazů, se zatím plánuje v podobě lanové dráhy. V „zásobníku“ projektů jsou plány na trať na Strahov, z Plzeňské kolem motolské nemonice na Vypich a další a další. Tramvaje by v budoucnu mohly jezdit až do Středočeského kraje.

Scheinherr zopakoval, že Praha bude žádat na rozvoj tramvajové sítě o evropské peníze. Musí však nakoupit i nové vozy, dopravní podnik se totiž v současnosti potýká s nedostatkem provozních tramvají. „Budeme muset nějaké pořídit,“ přiznal Scheinherr.