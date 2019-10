Vlastníci obou historických „té trojek“ ze spolku Hanácká hratva jednají s městem o vhodnějším prostoru. Zábor veřejného prostranství na parkovišti v Legionářské ulici jim skončil v srpnu, magistrát ho následně prodloužil do konce letošního roku.

Mluvčí statutárního města Radka Štědrá potvrdila, že zájmem zastupitelů je oba vozy z aktuálního umístění odstranit.

„Majitelé měli více návrhů, kam vyřazené tramvaje přesunout. Některé neprošly, nyní mají vytipované nové místo a projednávají další detaily,“ řekla.

U fakulty to nevyšlo

Spolek uvažoval například o prostoru u fakultní nemocnice, kam v minulosti vedla tramvajová trať. Jednání ale nedopadlo tak, jak by si zástupci Hanácké hratvy představovali.

„Bohužel to v současné době není možné z důvodu přípravy nového projektu rozvoje areálu nemocnice. A také z kapacitních důvodů, je tu nedostatek parkovacích míst pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance,“ vysvětlil mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Letos v květnu se na redakci Deníku obrátil Pavel Dostál, člen Hanácké hratvy, a prosil o kontakt na majitele olomoucké tržnice. Prozradil, že uvažují o pronájmu plochy na tržišti. Pozemky okolo budovy však patří městu.

Podle magistrátu se projekt Tramvaj do stanice Touha osvědčil, jsou na něj kladné ohlasy. Historické vozy T3 se proměnily v improvizované kulturní a vzdělávací centrum, Štědrá ocenila především edukativní programy pro školy i veřejnost. Do historického centra ale tyto nepojízdné tramvaje nepatří, a tak situace zatím nenašla řešení.

Připojení na sítě a celodenní program

Hanácké hratvě v tuto chvíli zbyly ještě tři možnosti. Konkrétní návrhy člen spolku a vlastník jednoho z tramvajových vozů Vilém Švec neprozradil, ale doufá, že se novou lokalitu podaří domluvit co nejdříve.

„Doteď jsme fungovali v omezeném režimu. Chceme takové místo, kde bude možné připojit se na inženýrské sítě, což by umožňovalo organizaci celodenního programu,“ přiznal.

S fungováním Tramvaje do stanice Touha počítá i nadále. Chybět nemají kulturní akce, přednášky, koncerty či vzdělávací programy.

Součástí výjimečného prostoru by mohla být i menší kavárna s občerstvením. Podmínkou je, aby obě tramvaje zůstaly pohromadě.

„Po Olomouci spolu jezdily téměř 50 let, takže nepřipadá v úvahu je nyní rozdělovat,“ doplnil Švec.

Žádné akce do konce roku

Autoři projektu se nyní plně soustředí na hledání nového místa, takže do konce roku už žádné akce v Legionářské ulici neplánují. Zájemci se však mohou s vlastníky domluvit a zarezervovat si třeba termín prohlídky.

Tramvajových vozů T3 z roku 1970 se Vilém Švec a Pavel Dostál ujali loni poté, co je dopravní podnik vyřadil a nahradil modernějšími prostředky hromadné dopravy.

Před plaveckým stadionem zaparkovaly v září loňského roku v rámci předvolební kampaně jako stánek olomoucké KDU-ČSL. Po komunálních volbách na místě zůstaly a po záboru prostranství se přeměnily na centrum kulturních i vzdělávacích aktivit a výjimečný prostor k setkávání v centru Olomouce.

Výběr atraktivní lokality se osvědčil, lidé si na akce našli cestu cíleně i náhodně. Facebookovou stránku Tramvaj do stanice Touha sleduje přes 500 lidí, kteří napjatě očekávají, kam se vozy přestěhují. Jasno by mělo být nejpozději do silvestra.