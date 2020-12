Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil stavbu tratě ze stanice Pražského povstání k metru Pankrác. Novým úsekem v úterý projela měřicí tramvaj – konkrétně vůz zvaný „pomeranč“.

Následovat bude ještě testování s běžnými tramvajemi. „V pátek dopoledne by mělo proběhnout jednaní o uvedení do zkušebního provozu a následně odpoledne plánujeme obnovit provoz k pankrácké vozovně,“ řekl vedoucí oddělení komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Nová trať vznikla během rekonstrukce trati v ulicích Na Veselí a Soudní, ta odřízla od provozu i pankráckou vozovnu. V rámci rekonstrukce DPP nahradil stávající velkoplošné panely pevnou jízdní dráhou s upevněním typu W-tram. Současně s tím v tramvajové trati nainstaloval protihluková opatření ve formě antivibračních rohoží a kolejových mazníků. Rekonstrukci trati dopravní podnik využil také k výměně kolejových konstrukcí a oblouků před samotnou vozovnou Pankrác.

Prodloužení tramvajové trati ke stanici metra Pankrác je součástí plánu protáhnout tramvaje až na Budějovickou ulici (po křižovatku Budějovické a Bystřické ulice), ten schválili v říjnu radní. Podle původních plánů měla na Pankrác vyjet obnovená linka 19, Praha nakonec plán posunula.

S protažením na Budějovickou nesouhlasí místní radnice

„Pravidelnou linku na nový úsek ke stanici metra Pankrác plánujeme zavést po dokončení druhé etapy rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici,“ informoval DPP ve facebookovém příspvěku.

K nové zastávce tak budou tramvaje zajíždět až příští rok v červnu. Práce na trati směrem do Nuslí by měly začít hned po zimní technologické přestávce. Na Pankrác už do stejného místa tramvaje jezdily v minulosti, provoz ovšem skončil den poté, co začal provoz metra. Návrat do minulosti je podle vedení metropole potřebný kvůli připravované stavbě linky D.

Magistrát hlavního města navíc plánoval koleje protáhnout až ke stanici Budějovická. S tím však (zejména kvůli úbytku parkovacích míst) nesouhlasí Praha 4.