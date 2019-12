Rozpočet města na rok 2020 bude vyrovnaný. Příjmy by měly dosáhnout 2,727 miliardy korun. Provozní výdaje dosahují 2,244 miliardy a zahrnují například mzdy, opravy majetku města, objednávky služeb pro město, příspěvkové organizace, školy, sportovní zařízení a neinvestiční výdaje.

Kapitálové výdaje (tzn. investiční akce města) pro příští rok představují 637 milionů korun. Celkové výdaje dosáhnou 2,881 miliardy. „Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje částka 154 miliony korun z kapitoly financování. Město bude v příštím roce čerpat dlouhodobý úvěr,“ informoval mluvčí magistrátu Michal Folta.

Zdroje? Motivovat k trvalému pobytu

S ohledem na výstavbu tramvajové trati musí město snižovat provozní výdaje. „V příštím roce budou postupně nabíhat různá úsporná opatření, která budou generovat úspory. Budu chtít, abychom je používali na odpovědné hospodaření a péči o majetek města,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák.

Zároveň také upozornil na možnost zvýšení příjmů do rozpočtu. V rámci rozpočtového určení daní Olomouc dostává na jednoho obyvatele s trvalým pobytem částku 13 tisíc korun.

„Přitom jsou ale další tisíce lidí, kteří v Olomouci bydlí jako nájemníci a využívají všech výhod a služeb města. Pokud bychom je dokázali motivovat k tomu, aby se tady přihlásili k trvalému pobytu, výrazně by nám to pomohlo a je by to nic nestálo. Pokud by se takto podařilo přihlásit čtyři tisíce lidí, mohl by být například zcela zrušen poplatek za odpad,“ vysvětlil Otakar Bačák.