V příštím roce začne modernizace stávající tramvajové trati mezi Jabloncem a Libercem. Rozhodli o tom jablonečtí zastupitelé. Jejímu prodloužení však prozatím zelenou nedali.

Zástupci Jablonce a Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec (DPMLJ) už minulý týden absolvovali schůzku na ministerstvu dopravy, kde byli ubezpečeni, že projekt modernizace trati není vázán na její prodloužení do centra Jablonce, jak se ještě před několika dny tvrdilo. Na čtvrtečním zastupitelstvu i přesto probíhala bouřlivá diskuze. Pro modernizaci trati však nakonec hlasovali všichni jablonečtí zastupitelé. DPMLJ jako nositel projektu musí podat „ostrou“ žádost o dotace do 30. listopadu.

„Problémy kolem prodloužení trati jsou tak veliké, že připravit variantu obou projektů je v tomto termínu zhola nemožné,“ sdělil primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Město je připraveno přidat na modernizaci trati až 55 milionů korun. Vedení magistrátu přitom rekonstrukci stávající tratě považuje za přípravu na prodloužení tratě do centra.

Podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce, který je zároveň členem dozorčí rady dopravního podniku, znamená jablonecké rozhodnutí, že bude nutné upravit projektovou dokumentaci. Zatím se proto ani nedají vyčíslit náklady. „Určitě se budou pohybovat pod miliardu korun, protože původní rozpočet počítal s částkou přes miliardu, včetně prodloužení,“ řekl Šolc.

S prodloužením trati na plánovaný nový dopravní terminál počítá vedení Jablonce až v dalších letech.

„Deklarujeme, že máme zájem o prodloužení do centra,“ potvrdil Čeřovský. Proto nazývá odsouhlasenou rekonstrukci první etapou. „Rozdělením současného projektu na rekonstrukci a prodloužení snižujeme míru rizika, že by se projekt nerealizoval,“ doplnil primátor Jablonce.

Nyní je potřeba získat potvrzení z ministerstva, že lze žádat o dotaci jen na modernizaci stávající trati. „Budeme na tom pracovat co nejrychleji,“ dodal Šolc. Začít se stavbou by se podle něj mohlo už příští rok.

S rozhodnutím Jablonce je liberecké vedení smířené. „Ovšem jako město, které provozuje tramvaje desítky let, můžeme Jablonci jenom doporučit, aby se vydal stejnou cestou. Aby se tramvaj dostala dále do Jablonce a možná i do dalších čtvrtí,“ připomněl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Prodloužení tramvajové trati v Jablonci navazuje i na souběžně připravovaný projekt dopravního terminálu v Kamenné ulici, který pětačtyřicetitisícovému Jablonci chybí jako sůl.

Radnice však bude nyní zkoumat i druhou variantu, tedy prodloužení tramvaje přes bulvár 5. května. Před lety s tímto řešením nesouhlasilo kvůli kruhovému objezdu Ředitelství silnic a dálnic. Pokud by dopadla tato varianta, musel by být přepracován i projekt terminálu. Ten stávající totiž počítá s tratí od Dolního náměstí, tedy v současné variantě možného prodloužení.

Kvůli prodloužení tramvajové trati vznikly dokonce dvě petice. První, která šla proti záměru, zorganizovala skupina podnikatelů a majitelů nemovitostí v Soukenné ulici a na Dolním náměstí. Nabrala na pět set podpisů převážně z řad místních obyvatel. Naopak druhá, která rozvoj tratě podporovala, vznikla před pár dny a už nyní má celkem asi tisíc podpisů.