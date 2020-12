Jak již Deník informoval, nehoda se stala v sobotu v 18.25 hodin krátce poté, kdy rychlík Rožmberk vyjel ze stanice směrem na Veselí nad Lužnicí. Pravděpodobně kvůli lomu na jazyku výhybky lokomotiva a čtyři vagony vykolejily. Ve vlaku cestovaly tři desítky lidí a nikdo se nezranil. Policisté u strojvůdce provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla negativní.

Podle Nely Friebové, mluvčí Správy železnic, by mělo dojít ke zprovoznění trati u Hluboké nad Vltavou 23. prosince do osmnácti hodin.

Provoz na trati v úseku Hluboká nad Vltavou - Zámostí až Chotýčany je uzavřen. Podle mluvčí Správy železnic Kateřiny Šubové může výluka na trati trvat odhadem do 23. prosince. "Na místě dopoledne pokračovalo vyšetřování události. V deset hodin jsme obdrželi od drážního inspektora souhlas k odklízecím pracím. V Chotýčanech byl již připravený speciální nehodový vlak, který bude zajišťovat nakolejení lokomotivy a vagonů. To by mělo trvat do nedělních večerních hodin. Následně bude souprava odtažena a pak bude prohlídka trati, aby se zjistil rozsah poškození. Jedná se o zhruba 250 metrů. Opravy se zahájí ihned poté," sdělila Deníku v neděli dopoledne Kateřina Šubová.

Podle posledních informací byl v neděli po 18. hodině vlak nakolejený. Souprava byla přepravena do Chotýčan a vzápětí začne oprava trati.

Pracovníci nehodového vlaku vracejí rychlík na koleje:

Momentálně upřesněná předběžná škoda na vlaku je kolem 2,5 milionu korun a na železniční infrastruktuře asi 1,2 milionu. Ale tyto částky se budou ještě podle mluvčí Správy železnic zpřesňovat.

"Škody na místě nehody byly celkově odhadnuty na 3,7 milionu korun (2,5 mil. vlak, 1,2 mil. trať)," potvrdil v neděli odpoledne mluvčí Drážní inspekce ČR Martin Drápal a pokračoval: "Pravděpodobnou příčinou mimořádné události je technická závada na výhybce s tím, že v rámci šetření a prováděných komisionálních prohlídek bude mimo jiné prověřen i technický stav vlaku. Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku této mimořádné události."

O závadě na výhybce, respektive o lomu na jazyku výhybky informovala Deník již v sobotu večer mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Doprava cestujících je řešena náhradní autobusovou dopravou. Všechny vlaky dálkové dopravy (linky Ex 7 Praha - České Budějovice - Linz; R 11 Brno - České Budějovice - Plzeň; R 17 Praha - České Budějovice) budou v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice a zpět do odvolání nahrazeny autobusy stejně jako všechny osobní vlaky v úseku České Budějovice - Ševětín a zpět.