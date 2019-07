K přístavbě by podle starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla mohla časem přibýt i mateřská škola. „Pokud nebudou stačit místa v mateřských školách, tak bychom chtěli postavit novou. Také co nejvíce zelenou,“ dodal. Zelená střecha přibude také v Mariánském údolí, kde stavaři za dva týdny dokončí nový bytový dům.

O dotaci na zelenou střechu si mohou Brňané zažádat do třicátého listopadu. Brněnský magistrát na podporu zeleně na střechách vytvořil začátkem června dotační program a vyčlenil dvacet milionů korun. Doprovází jej také program k efektivnějšímu zachycování dešťové vody a hospodaření s ní. První náměstek brněnské primátorky Petr Hladík si slibuje zintenzivnění boje proti klimatické změně a suchu. „Úspěšní uchazeči mohou žádat o dotaci ze státního dotačního programu Nachytej děšťovku. O dotaci na zelenou střechu už zažádalo třiašedesát lidí a o dotaci na dešťovou vodu devět,“ uvedl Hladík.

Sedmadvacetiletému Brňanovi Šimonu Wojnarovi se nápad zelených střech líbí. I přes dotační program ho však odrazuje finanční náročnost. „Určitě je to super nápad. Na střechy praží slunko a pod střechou se nedá být. Já bohužel nemám peníze na to, abych stavěl dům. Při stěhování do nové bytovky by to nebylo hlavní kritériem při rozhodování, ale potěšilo by mě to,“ řekl.

Střechy, které zvlhčují a ochlazují

Zelená střecha je částečně nebo úplně pokrytá vegetací a půdou. Má více typů, které se liší skladbou vrstev. Intenzivní zelená střecha může být tlustá až pětačtyřicet centimetrů a v horkých dnech dokáže budovu ochlazovat až o osm stupňů. Naopak lehká střecha může mít průměr menší než deset centimetrů.

Travnaté střechy fungují stejně jako jakákoliv jiná zeleň na rozpáleném místě. Ochlazují a zvlhčují okolí, zadržují přívalové srážky a čistí vzduch. Mají ale i další klady.„Kromě zjevného vlivu zároveň zlepšují prostředí uvnitř budovy. V horkém létě chladí a v zimě chrání před silným mrazem,“ vysvětlil ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Brno je prvním městem v České republice, které na zelené střechy nabízí dotace. Předcházel mu třeba německý Hannover nebo rakouský Linz.

Zelené fasády i odpočinkové zóny

Zůstat nemusí jen u střech. Podobný princip nabízí i zelené fasády, kde jsou rostliny na zdi místo střechy. Některé firmy dnes také nabízejí zelené odpočinkové zóny. Zaměstnanci se v nich během pracovních dní zrelaxují a naberou síly. „Tyto zóny si mezi zaměstnanci získaly velkou oblibu. Firmy se proto v období obrovské konkurence a boje o zaměstnance v ,zelených benefitech‘ předhánějí,“ řekl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Rostliny uvnitř budov však potřebují slunce stejně jako ty venkovní. Světlovody pomocí vysoce reflexního tubusu přivádí denní světlo ze střechy dovnitř a mohou tak udržet například právě zelené zóny.

I když zelené střechy nejsou výrazně náročné na údržbu, majitelé se jim musí věnovat. Podle Branislava Janoščíka ze společnosti SSI Group vyžadují pravidelnou a odbornou péči. „Zejména je to dosev, zavlažování v případě dlouhého sucha nebo občasné sečení některých druhů střech. Zeleň ve městě bude přece jenom vždy ohroženým druhem,“ uvedl Janoščík. Lidé by ta k měli být připravení se o svou střechu starat a udržovat ji.

JAN MAZÁČ