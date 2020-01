Nejdůležitějším prvkem areálu je netradiční padesátimetrový bazén s osmi drahami a velkou hloubkou. „Tak velké se v České republice ve venkovním prostoru nacházejí pouze dva. Je v něm obrovské množství vody. Bude se proto řešit, zda bazén zůstane v této podobě, nebo zda budou dva menší, protože aktivních plavců není tolik, jako těch, co přicházejí jen za vodními hrátkami,“ předeslal starosta.

Tvůrci studie se budou zabývat i případnou rekonstrukcí tobogánu či brouzdaliště pro malé děti. Jak provozovatel, tak radnice, shromažďují příklady dobré praxe z jiných měst. „Třeba v Českých Budějovicích mají obdobné venkovní koupaliště, které má určitou podobu, jež by mohla sloužit jako inspirace. Součástí zamýšlené rekonstrukce bude samozřejmě ohřev vody v bazénu, Polanku by měl zatraktivnit. Za současného stavu je to téměř nemožné. Byla by to černá díra na peníze,“ zdůraznil Pacal.

Až bude studie hotová, veřejnosti budou představeny varianty, které odborníci navrhli. „Budeme chtít slyšet, jak by si lidé představovali, aby dál fungoval tento skvost Třebíče,“ doplnil Pavel Pacal.

Letní koupaliště Polanka má v dlouhodobém nájmu od města společnost Yashica.